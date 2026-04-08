العين يمدد عقد مدربه إيفيتش لموسمين

أعلن نادي العين، اليوم، تمديد عقد مدربه الصربي ⁠فلاديمير إيفيتش لمدة موسمين إضافيين.

وقال النادي في بيان عبر حسابه على منصة "إكس": "يعلن نادي العين لكرة القدم تجديد ‌عقد مدرب الفريق ‌الأول، فلاديمير إيفيتش، ‌لمدة موسمين إضافيين، ‌حتى نهاية الموسم الرياضي 2027-2028".

وأضاف: "يأتي هذا ‌القرار في إطار ⁠استراتيجية النادي لتعزيز الاستقرار الفني، وفق رؤية ⁠واضحة تهدف ⁠إلى رفع تنافسية الفريق وتحقيق تطلعاته ⁠في مختلف الاستحقاقات".

وترك إيفيتش مدرب واتفورد السابق (48 عاماً) بصمة كبيرة مع العين منذ ‌تعيينه في فبراير 2025 خلفاً للبرتغالي ليوناردو جارديم.