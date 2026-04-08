العين يمدد عقد مدربه إيفيتش لموسمين
أعلن نادي العين، اليوم، تمديد عقد مدربه الصربي فلاديمير إيفيتش لمدة موسمين إضافيين.
وقال النادي في بيان عبر حسابه على منصة "إكس": "يعلن نادي العين لكرة القدم تجديد عقد مدرب الفريق الأول، فلاديمير إيفيتش، لمدة موسمين إضافيين، حتى نهاية الموسم الرياضي 2027-2028".
وأضاف: "يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية النادي لتعزيز الاستقرار الفني، وفق رؤية واضحة تهدف إلى رفع تنافسية الفريق وتحقيق تطلعاته في مختلف الاستحقاقات".
وترك إيفيتش مدرب واتفورد السابق (48 عاماً) بصمة كبيرة مع العين منذ تعيينه في فبراير 2025 خلفاً للبرتغالي ليوناردو جارديم.
