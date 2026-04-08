سباق الهدف 400 يتصدر المشهد في الجولة الـ 22 من دوري أدنوك للمحترفين

يترقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم لحظة مميزة مع انطلاق الجولة 22، حيث يقف عداد الأهداف عند 399 هدفًا، ليصبح الهدف الأول في الجولة المقبلة هو الهدف رقم 400 في المسابقة هذا الموسم، وهو رقم يعكس القوة الهجومية الكبيرة التي يشهدها الدوري حتى الآن.

وتأتي هذه اللحظة بعد الجولة 21 التي واصلت فيها الأندية تأكيد النزعة التهديفية، بعدما تم تسجيل 20 هدفًا في 7 مباريات، في واحدة من الجولات الغنية بالأهداف.

وكانت المباراة الأكثر إثارة من حيث التسجيل هي مواجهة النصر والوحدة، التي شهدت تسجيل أربعة أهداف وانتهت بالتعادل (2-2)، وهو نفس السيناريو الذي تكرر في مباراة كلباء والبطائح التي انتهت أيضًا بنتيجة (2-2).

وبالنظر إلى أرقام الموسم الحالي، فقد أقيمت 147 مباراة حتى الآن، تم خلالها تسجيل 399 هدفًا، بمعدل تهديفي بلغ 2.71 هدفا في المباراة الواحدة، ما يعكس النسق الهجومي المرتفع في منافسات الدوري.

وبحسب رابطة المحترفين لكرة القدم، يتصدر شباب الأهلي، قائمة الأكثر تسجيلًا للأهداف على مستوى الفرق برصيد 50 هدفًا، يليه العين بـ43 هدفًا، ثم الجزيرة بـ34 هدفًا، فيما يحمل كل من الوحدة والشارقة رصيدا واحدا من الأهداف وهو 31 هدفًا لكل فريق، بما يضع أكثر من فريق مرشحًا للإسهام في تسجيل الهدف التاريخي.

أما على صعيد اللاعبين، فيتصدر كودجو لابا، قائمة الهدافين برصيد 20 هدفًا، يليه عمر خريبين، بـ15 هدفًا، ثم طارق تيسودالي، بـ10 أهداف، فيما يملك كل من يوري سيسار سانتوس، وشهريار مجانلو، وكريم البركاوي، ونبيل فقير، 8 أهداف لكل منهم.

وفي ظل هذه الأرقام، تظل هوية صاحب الهدف رقم 400 مفتوحة على عدة احتمالات، خاصة مع وجود هدافين بارزين اعتادوا زيارة الشباك بشكل منتظم، إلى جانب فرق تمتلك قوة هجومية واضحة.

وقد يكون السيناريو الأقرب أن يأتي الهدف عبر أحد نجوم الصدارة التهديفية، أو من خلال فريق يملك أفضلية هجومية واضحة.

ومع انطلاق الجولة 22؛ حيث تقام 7 مباريات على الترتيب بين الوحدة وكلباء على استاد آل نهيان، وبني ياس مع الشارقة على استاد بني ياس، والعين مع شباب الأهلي على استاد هزاع بن زايد، والظفرة مع النصر على استاد حمدان بن زايد، والجزيرة مع دبا على استاد محمد بن زايد، وعجمان مع الوصل على استاد راشد بن سعيد، وخورفكان مع البطايح على استاد صقر بن محمد القاسمي، لن تكون المنافسة فقط على النقاط، بل أيضًا على كتابة اسم جديد في سجل أرقام الدوري، بتسجيل الهدف رقم 400، في محطة تعكس غزارة تهديفية لافتة في موسم استثنائي هجوميًا.