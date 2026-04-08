حصاد مميز لـ «سيدات الشارقة» في دوري «القوس والسهم»

سجّلت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة حضوراً لافتاً في المرحلة الرابعة من دوري الإمارات للقوس والسهم، التي أُقيمت يومَي السبت والأحد الماضيين، بعدما حققن مجموعة من الميداليات الفردية والنتائج الجماعية المميزة.

وشهد اليوم الأول تألق لاعبات الشارقة في الجولات التأهيلية، حيث تصدّرت سامية أودينيفا منافسات القوس المحدب تحت 18 سنة، تلتها منى الشرع وشيخة آل علي، كما أحرزت سارة علي عبدالله المركز الأول في فئة تحت 21 سنة، فيما حققت فاطمة البلوشي صدارة فئة السيدات.

وفي منافسات القوس المركب، واصلت آمنة العوضي تألقها بتصدر فئة السيدات، إلى جانب نتائج مميزة لمروة البلوشي وسارة المازمي في فئتي تحت 18 و21 سنة.

أما في اليوم الثاني فقد فرضت لاعبات الشارقة سيطرتهن على فئة القوس المحدب تحت 18 سنة بحصد المراكز الثلاثة الأولى، عبر سامية أودينيفا (ذهبية)، ومنى الشرع (فضية)، وشيخة آل علي (برونزية)، كما أحرزت سنيهال ديفاكار ذهبية السيدات، فيما واصلت آمنة العوضي تألقها بإضافة ذهبية جديدة في القوس المركب.

وعلى صعيد الفرق، تُوّج نادي الشارقة الرياضي للمرأة بذهبية القوس المحدب تحت 18 سنة (60 متراً)، إضافة إلى برونزية منافسات 70 متراً.

من جانبها، أكدت المدربة زخر تاجايفا أن النتائج تعكس تطور الأداء، مشيرة إلى استمرار العمل على تعزيز الثبات ورفع مستوى التنافسية خلال المراحل المقبلة.

وتؤكد هذه النتائج تصاعد مستوى الفريق في ظل منظومة تدريبية متكاملة تدعم جاهزية اللاعبات للمنافسة في مختلف الاستحقاقات.