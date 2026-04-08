عيسى آل علي: قدمتُ استقالتي من تدريب مصفوت لأسباب خاصة

كشف مدرب فريق مصفوت، عيسى بوصيم آل علي، عن استقالته من تدريب الفريق الأول لأسباب خاصة، وذلك قبل نهاية الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى بجولات قليلة، معبراً عن سعادته للنقلة النوعية التي شهدها الفريق والبصمة الفنية التي قادت لتحقيق نتائج إيجابية، مقدماً الشكر لمجلس إدارة النادي، ومتمنياً أن يواصل الفريق نجاحه خلال الفترة المقبلة.

وقال عيسى آل علي لـ«الإمارات اليوم»: «تمكنا خلال فترة قصيرة من إحداث نقلة واضحة على مستوى نتائج الفريق، بدعم مجلس إدارة النادي، وقد كانت واضحة منذ تسلمي المهمة والفريق في المركز الأخير، قبل أن يصل الفريق إلى المنطقة الدافئة في جدول الترتيب، حيث يحتل حالياً المركز الـ12 برصيد 18 نقطة»، وتابع: «قدتُ الفريق في ثماني مباريات، حقق الفريق خلالها ثلاثة انتصارات على فِرَق الحمرية وسيتي والاتفاق، مقابل ثلاث تعادلات مع فرق مجد والجزيرة الحمراء والفجيرة، فيما تعرضنا لخسارتين من فريقين منافسين وهما العروبة والذيد»، ويُحسب للمدرب عيسى بوصيم آل علي استكشافه للاعبين مميزين من المواهب المواطنة ومنهم لاعب شباب الأهلي حالياً، سلطان عادل، ولاعب كلباء، ياسر حسن، وعدد آخر من اللاعبين، فضلاً عن نجاحه ببقاء فريق مجد خلال الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى.