كاكو على أعتاب الرحيل المجاني من العين.. وبوكا جونيورز يتحرك

تواجه إدارة نادي العين احتمال خروج صانع ألعاب الفريق، الدولي الباراغواياني أليخاندرو كاكو، مجاناً مع اقتراب نهاية عقده في الصيف الحالي، في ظل عدم وجود اتفاق لتجديده حتى الآن.

وكان «الزعيم» قد تعاقد مع اللاعب في يونيو 2023، قادماً من نادي التعاون السعودي بعقد يمتد حتى عام 2026، بعد سداد الشرط الجزائي البالغ خمسة ملايين دولار، على دفعتين.

وكشف موقع «بوكا نوتيسياس» الأرجنتيني أن اسم كاكو عاد بقوة إلى طاولة إدارة بوكا جونيورز، التي يقودها الأسطورة خوان رومان ريكيلمي، ضمن خطة لتعزيز الفريق في الأدوار الحاسمة من بطولة «كوبا ليبرتادوريس».

ويستعد بوكا جونيورز لانطلاق مشواره في دور المجموعات، يوم الجمعة المقبل، على أن تمتد المنافسات حتى نهاية مايو، بينما تتركز التحركات الحالية على تجهيز الفريق لمرحلة خروج المغلوب في أغسطس، وهي المرحلة التي قد تشهد دخول كاكو في الصورة بقوة.

ووفقاً للتقرير فإن اللاعب طُرح مجدداً على الإدارة بعد تعثر محاولات سابقة للتعاقد معه، ليعود إلى قائمة الخيارات الهجومية، في ظل البحث عن خيارات هجومية قادرة على إحداث الفارق في المباريات الكبرى، كما تشمل القائمة أسماء أخرى مثل باولو ديبالا، سيباستيان فيلا وناهيتان نانديز.

وفي حال عدم تحرك إدارة العين سريعاً لتجديد عقد اللاعب، فإن سيناريو الرحيل المجاني يبدو أقرب من أي وقت مضى، في واحد من أبرز الملفات الساخنة المنتظرة خلال فترة الانتقالات المقبلة.

على جانب آخر بدأ فريق العين تحضيراته المكثفة لمواجهة الجولة الـ22، حين يستضيف منافسه المباشر على لقب الدوري، فريق شباب الأهلي، مساء يوم الجمعة المقبل، في لقاء يُتوقع أن يشكل نقطة تحول مفصلية في سباق الصدارة.

ويدخل «الزعيم» المواجهة مدفوعاً باعتلائه لجدول الترتيب برصيد 53 نقطة، واضعاً نصب عينيه توسيع الفارق وحسم جزء كبير من معادلة اللقب، في وقت يدرك فيه أن أي تعثر قد يعيد خلط الأوراق مجدداً.

ومن المنتظر أن يستعيد العين خدمات صانع ألعابه الدولي الباراغواياني في التشكيلة الأساسية خلال مواجهة الجمعة، بعدما شارك بديلاً في لقاء عجمان الأخير، نتيجة الإرهاق الذي عانى منه عقب رحلته الدولية خلال فترة التوقف.

ويُعوّل الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش على جاهزية اللاعب لما يمتلكه من تأثير مباشر في الثلث الهجومي، إذ يحتل اللاعب المركز الثاني في قائمة صانعي الأهداف برصيد سبع تمريرات.

وكان كاكو قد لعب دوراً حاسماً في مواجهة الدور الأول أمام شباب الأهلي، حين سجل هدف المباراة الوحيد، مانحاً «البنفسجي» الفوز وملحقاً بـ«فرسان دبي» خسارتهم الوحيدة في الموسم الحالي، ما يعزز من قيمته كورقة مؤثرة في المواجهة المرتقبة.

بطاقة شخصية

■ الاسم: أليخاندرو روميرو كاكو.

■ مواليد: 11-1-1995.

■ الجنسية: باراغواي.

■ الأندية التي لعب لها: هوراكان الأرجنتيني، وسول دي أم يركا باراغواي، ونيويورك ريد بولز الأميركي، والتعاون السعودي.