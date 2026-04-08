6 فِرَق في سباق نحو «المحترفين».. و«يونايتد» تحت الضغط

اقتربت منافسات دوري الدرجة الأولى من الكشف عن الفريقين المتأهلين إلى دوري المحترفين، وذلك مع ختام الجولة الـ22، التي أُقيمت مبارياتها يومَي السبت والأحد الماضيين، وشهدت نتائج مؤثرة في رسم ملامح الصعود.

وأسفرت الجولة عن تعادل «يونايتد» مع دبا الحصن دون أهداف، والحمرية مع الذيد (1-1)، وتعادل مصفوت مع الفجيرة (2-2)، فيما فاز حتا على «غلف يونايتد» بهدف نظيف، وتغلب العروبة على مجد (4-2)، وهي النتيجة ذاتها التي فاز بها الاتفاق على سيتي، بينما حقق العربي فوزاً مهماً على الجزيرة الحمراء (2-1).

ومع تبقي ثماني جولات على ختام البطولة، اشتدت المنافسة على بطاقتي الصعود بين ستة فرق، حيث يتصدر «يونايتد» الترتيب برصيد 44 نقطة، يليه الذيد والعربي بـ38 نقطة لكل منهما، ثم دبا الحصن والعروبة وحتا بـ37 نقطة لكل فريق، وعلى صعيد صراع البقاء ازدادت المنافسة حدة بعد فوز الاتفاق المتذيل برصيد 13 نقطة، فيما جاء مجد في المركز قبل الأخير بـ(14 نقطة) مقابل (17 نقطة) للجزيرة الحمراء، و(18 نقطة) لمصفوت.

تحديات «يونايتد»

يمتلك فريق يونايتد أفضلية نسبية في سباق الصعود بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه، إلا أنه يواجه تحديات صعبة في الجولات المتبقية، إذ سيخوض خمس مباريات خارج ملعبه مقابل ثلاث على أرضه، إضافة إلى مواجهات مباشرة مع منافسيه على الصعود، مثل حتا والعربي والعروبة، إلى جانب لقاءات قوية أمام فرق تصارع على البقاء، ما يتطلب انضباطاً تكتيكياً عالياً لتفادي أي تعثر.

أفضلية حتا

يملك حتا فرصة إضافية بخوضه تسع مباريات حتى نهاية الموسم، مقابل ثمانٍ لبقية الفرق، ويملك 37 نقطة حالياً، وسيلعب خمس مباريات على أرضه وأربع خارجها، ورغم هذه الأفضلية، تنتظره مواجهات قوية أمام «يونايتد» والعربي والعروبة والاتفاق، ما يجعله مطالباً بتحقيق أكبر عدد ممكن من النقاط لتعزيز حظوظه في الصعود.

الذيد والعربي

يتساوى الذيد والعربي في الرصيد (38 نقطة)، لكن الذيد يواجه جدولاً أكثر صعوبة بمباريات قوية أمام حتا ودبا الحصن والعربي، ما يجعل تفادي إهدار النقاط أمراً حاسماً. في المقابل يعتمد العربي بشكل كبير على نتائجه في المواجهات المباشرة، خاصة أمام حتا ودبا الحصن والذيد، حيث إن الفوز فيها سيمنحه دفعة قوية نحو الصعود، بينما أي تعثر قد يضعف حظوظه.

توازن دبا الحصن

يتمتع دبا الحصن بجدول متوازن، إذ سيخوض أربع مباريات على أرضه ومثلها خارجها، ويملك 37 نقطة، ويواجه مباريات صعبة أمام العربي والعروبة والذيد، إلى جانب فرص مهمة أمام فرق أقل ترتيباً، ما يجعل استثمار هذه المواجهات مفتاحاً لتعزيز فرصه في الصعود.

موقف العروبة

يتشابه وضع العروبة مع دبا الحصن، حيث يملك 37 نقطة، ويحتاج إلى استغلال مبارياته على أرضه، وتحقيق نتائج إيجابية في المواجهات القوية، خصوصاً أمام الفجيرة ودبا الحصن و«يونايتد»، لتأمين موقعه في دائرة المنافسة.

سالم ربيع: خبرة المدربين ستحسم التأهل

سالم ربيع. من المصدر

أكد المدرب السابق ولاعب الجيل الذهبي، سالم ربيع، أن قوة المنافسة، وتقارب مستويات الفِرَق، قد يؤجلان حسم الصعود والهبوط حتى الجولتين الأخيرتين من المسابقة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الأمتار الأخيرة من دوري الدرجة الأولى ستشهد منافسة عالية الجودة، في ظل تطور مستوى الفرق. وستكون خبرة المدربين، وطريقة التعامل مع الضغوط، وعدد المباريات خارج الأرض، ونتائج المواجهات المباشرة عوامل حاسمة في تحديد الصاعدين والهابطين»، وأضاف: «حسابياً يحتاج يونايتد إلى 18 نقطة لضمان الصعود، في حال فوز منافسيه في جميع مبارياتهم، لكن ذلك يبدو صعباً بسبب المواجهات المباشرة بينهم».

وأشار إلى أن حظوظ الفرق متقاربة، مع أفضلية نسبية لحتا بسبب خوضه مباراة إضافية، إضافة إلى عدد أكبر من المباريات على أرضه، ما قد يعزز فرصه في المنافسة.