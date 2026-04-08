تادش: نشعر بخيبة أمل بعد التعادل مع النصر

أكّد لاعب الوحدة، الصربي دوسان تادش، أن فريقه فقد نقطتين مهمتين في سباق المنافسة بعد التعادل أمام النصر (2-2)، ضمن الجولة 21 من دوري المحترفين، مشيراً إلى أن استقبال أهداف سهلة، وتلقي هدف في اللحظات الأخيرة، حرما الفريق من تحقيق الفوز، في وقت يستعد لمواجهات حاسمة هذا الموسم.

وجاء تعادل الوحدة في مباراة مثيرة على استاد آل مكتوم، بعدما كان قريباً من حسم المباراة، قبل أن يستقبل هدفاً متأخراً، ليكتفي بنقطة واحدة، ويواصل سعيه للحفاظ على موقعه في جدول الترتيب، حيث يحتل حالياً المركز الرابع برصيد 35 نقطة بفارق نقطتين عن الجزيرة الثالث، مع اقتراب «أصحاب السعادة» من مباريات قوية على المستويين المحلي والقاري، خصوصاً مواجهة الاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا.

وقال تادش لـ«الإمارات اليوم»: «نشعر بخيبة أمل كبيرة بعد التعادل، لأننا كنا قريبين جداً من الفوز، لكن في النهاية خسرنا نقطتين. أعتقد أننا كنا نستحق الانتصار، لكننا استقبلنا أهدافاً سهلة، وهذا الأمر يتكرر معنا كثيراً».

وأضاف: «تلقّي هدف في اللحظات الأخيرة أمر صعب جداً، خاصة عندما تكون متقدماً، وهذا ما حدث معنا، وكان له تأثير كبير على نتيجة المباراة، علينا أن نكون أكثر تركيزاً في مثل هذه اللحظات، لأن التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق في مثل هذه المباريات».

وأوضح: «لدينا عدة مباريات مهمة جداً في الفترة المقبلة، لكن تركيزنا الآن سيكون على مواجهة كلباء في الجولة الـ22 المقبلة من الدوري، غداً، وهي مباراة لا تقل أهمية، ويجب أن نكون في أفضل جاهزية لها».

وأشار: «بعد ذلك سنفكر في المباراتين الكبيرتين أمام الاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا، ثم العين في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وهي تحديات كبيرة تتطلب منا أقصى درجات التركيز».

واختتم تادش حديثه قائلاً: «المرحلة المقبلة حاسمة، وعلينا العمل على تصحيح الأخطاء سريعاً، لأننا نملك الجودة، لكننا بحاجة إلى الاستمرارية والتركيز في جميع أوقات المباراة».