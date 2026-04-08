كريمي: حتا يقترب من الوصافة.. والصعود هدفنا

أكد لاعب حتا، المغربي أنيس كريمي، أن فوز فريقه على «غلف يونايتد» بهدف نظيف في الجولة 22 من دوري الدرجة الأولى، يُعد انتصاراً ثميناً في توقيت حاسم من الموسم، مع اقتراب حسم بطاقات الصعود إلى دوري المحترفين.

وأوضح كريمي أن الفوز رفع رصيد الفريق إلى 37 نقطة، ليصبح على بعد نقطة واحدة فقط من صاحب المركز الثاني، مشيراً إلى أن هدف الفريق هو التأهل إلى دوري المحترفين.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «المباراة لم تكن سهلة أمام فريق قوي مثل (غلف يونايتد)، خصوصاً في ظل ضغط المباريات وتلاحقها خلال فترة قصيرة، لكننا نجحنا في التعامل مع مجريات اللقاء وتحقيق الأهم بحصد النقاط الثلاث»، وأضاف: «هذا الفوز جاء نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون داخل الملعب، إلى جانب الالتزام بتعليمات الجهاز الفني، والدعم المستمر من إدارة النادي».

وأكد كريمي أن اقتراب الفريق من مركز الوصافة لا يمثل ضغطاً على اللاعبين، بل يعد دافعاً إضافياً لمواصلة النتائج الإيجابية، والمنافسة بقوة على المركز الأول.