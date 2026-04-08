الفجيرة تستضيف بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو «بدون البدلة»

تستضيف إمارة الفجيرة، يوم السبت المقبل، منافسات الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو المخصصة لفئة «بدون البدلة»، وذلك بمجمع زايد الرياضي، في ظل استمرار المنافسة بين الأندية والأكاديميات وسعيها لتعزيز مواقعها في الترتيب العام.

وتقام اليوم الأول نزالات فئات تحت 12 و14 و16 عاماً، على أن تستكمل المنافسات يوم الأحد بنزالات فئات تحت 18 عاماً، والكبار، والأساتذة، في مشهد يعكس تنوعاً فنياً وتدرجاً متكاملاً للفئات العمرية ضمن مسيرة البطولة.

وفي هذا السياق، أشاد الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، فهد علي الشامسي، بالمستوى المتميز للمشاركة والتنافس في الجولتين السابقتين، مؤكداً أن الجولة الثالثة تأتي استكمالاً لهذه المكتسبات وتعكس النجاح على أرض الواقع.

وقال في بيان صحافي: «المستويات الفنية المتقاربة، والحضور القوي في الجولتين الماضيتين، يعكسان حجم التطور الذي تشهده البطولة، ومع دخول الجولة الثالثة، ننتقل إلى مرحلة تتطلب استمرارية في الأداء وقدرة أكبر على التكيف مع متغيرات المنافسة، خصوصاً في النزالات بدون البدلة التي تعتمد على سرعة اتخاذ القرار ودقة التنفيذ، وهذا التطور في المستوى يعزز من جودة النزالات ويمنح البطولة عمقاً فنياً متقدماً».

وأضاف: «تشهد البطولة حضوراً لافتاً للعائلات التي تواكب أبناءها في مختلف الفئات، في مشهد يعكس تنامي دور الأسرة كشريك أساسي في دعم مسيرة اللاعبين، وترسيخ بيئة محفزة تسهم في بناء جيل يتمتع بالالتزام والانضباط داخل وخارج بساط المنافسة».

من جانبه، أكد لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس (حزام بنفسجي – 69 كغم)و إبراهيم الياسي، أن المنافسة في الجولة الثالثة تتطلب تركيزاً عالياً وقدرة على التكيف مع إيقاع النزالات، خصوصاً في المنافسات بدون البدلة.

وقال: «شهدت الجولتان السابقتان مستوى قوياً، وهو ما يرفع سقف التحدي في هذه الجولة، في النزالات بدون البدلة يكون الإيقاع أسرع، ولا يتوافر الوقت الكافي للتفكير المطول، ما يتطلب قراءة سريعة لتحركات المنافس والتعامل معها بشكل مباشر».

التحكم الجسدي والتكتيك الفوري

تكتسب منافسات فئة «بدون البدلة» أهمية خاصة، لما تفرضه من إيقاع أسرع واعتماد أكبر على التحكم الجسدي والتكتيك الفوري، ما يجعلها اختباراً مختلفاً لقدرة اللاعبين على التكيف مع أنماط متعددة من المنافسة، خصوصاً مع تقارب المستويات وتطور المنافسة مع تقدم الجولات.