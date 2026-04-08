5 كوادر إماراتية في لجان الاتحاد الآسيوي لكرة اليد

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة اليد عن اختيار خمسة من الكوادر الإماراتية لعضوية اللجان العاملة في الاتحاد، ضمن تشكيل اللجان للدورة الانتخابية 2025 - 2029، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة بالكفاءات الوطنية على المستوى القاري.

وتضم الكوادر الإدارية الوطنية بالاتحاد الآسيوي، نائب رئيس الاتحاد، محمد السويدي، عضواً في لجنة التنظيم والمسابقات، وأمين عام الاتحاد، عبدالسلام المحيربي، عضواً في لجنة الأخلاق، وعضو مجلس الإدارة، ياسر النقبي، في لجنة تطوير الدول النامية، وعضو مجلس الإدارة، الدكتورة منى الرئيسي، في لجنة المرأة، إلى جانب قاسم بن عاشور عضواً في لجنة التدريب والأساليب.

وأكد الاتحاد الآسيوي في خطابه الرسمي أن هذه الاختيارات جاءت بناءً على الكفاءة والخبرة، معرباً عن تطلعه إلى إسهام الأعضاء في دعم مسيرة تطوير كرة اليد الآسيوية خلال المرحلة المقبلة.

ويعكس هذا التمثيل حضوراً إماراتياً متجدداً في مختلف لجان اللعبة على المستوى القاري، ودوراً متنامياً في دعم مسيرة التطوير، بما يعزز مكانة الإمارات في منظومة كرة اليد الآسيوية، ويمثل امتداداً لجهودها المستمرة في الارتقاء بمختلف جوانب اللعبة.

من جانبه، أعرب رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد سعود إبراهيم صالح، عن خالص شكره وتقديره للاتحاد الآسيوي لكرة اليد على هذه الثقة، مشيداً بالقرار الذي يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الكوادر الإماراتية على مستوى القارة.

وقال في بيان صحافي: «تواجد الكوادر الإماراتية بشكل مستمر في لجان الاتحاد الآسيوي لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج عمل متواصل وجهود كبيرة بذلها اتحاد الإمارات لكرة اليد في تطوير الكفاءات الوطنية وصقل خبراتها»، مؤكداً أن هذا الحضور الدائم ينعكس بشكل مباشر على رفع مستوى الخبرات الإدارية والفنية للكوادر المواطنة.

وأضاف: «اختيار هذه الأسماء يمثل إضافة نوعية لكرة اليد الإماراتية، حيث ستسهم هذه الكفاءات في نقل التجارب والخبرات القارية إلى الداخل، بما يدعم مسيرة التطوير المستمر للعبة، ويعزز من تنافسية المنتخبات والأندية الإماراتية على مختلف المستويات».