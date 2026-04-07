الوصل يقرر إيقاف خالد السناني وسفيان بوفتيني

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم إيقاف اللاعبين خالد السناني وسفيان بوفتيني عن المشاركة مع الفريق الأول حتى إشعارٍ آخر، وذلك إلى حين استكمال الإجراءات الداخلية وفقاً للوائح المعمول بها.

ولم يعلن الوصل سبب إيقاف اللاعبين.

يذكر أن مباراة الوصل والشارقة التي اقيمت السبت الماضي في الجولة الـ21 من دوري المحترفين وانتهت بخسارة الوصل 1-2، شهدت مشادة بين اللاعبين خالد السناني وسفيان بوفتيني مع عدد من مشجعي الفريق خلفية الخسارة وتوجيه عدد من مشجعي الفريق انتقادات للاعبين.