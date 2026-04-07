حبيب الفردان: بصمة مهدي علي وبيرلو صنعت تطوري

أكد لاعب المنتخب الوطني السابق حبيب الفردان أن انضمامه إلى صفوف فريق يونايتد الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى، يُعد خطوة مهمة في مسيرته الرياضية، بعد سلسلة من التجارب الثرية التي خاضها مع أندية عدة، أبرزها الوصل في بداية مشواره، إلى جانب النصر وشباب الأهلي وكلباء، والتي شكلت محطات مميزة في مسيرته.

وأوضح الفردان أنه منذ اليوم الأول لانضمامه إلى فريق يونايتد، شعر بثقة الجهاز الفني والإدارة، وهو ما ساعده على التأقلم سريعاً، في ظل الروح العالية التي يتمتع بها الفريق، والعمل الجماعي لتحقيق هدف مشترك.

يُذكر أن الفردان انضم إلى يونايتد مطلع الموسم الحالي قادماً من كلباء، في أول تجربة له بدوري الدرجة الأولى. ويتصدر«يونايتد» حالياً ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، فيما نجح اللاعب في تسجيل ثلاثة أهداف والمساهمة في ثمانية أهداف.

وقال الفردان في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»: «تشرفت بالعمل مع مدربين كبار مثل مهدي علي وأندريا بيرلو، ولكل منهما بصمته الخاصة في مسيرتي. المدرب مهدي علي أفادني كثيراً من الناحية التكتيكية والانضباط داخل الملعب، وكان له دور مهم في تطويري كلاعب».

وأضاف: «أما المدرب الإيطالي أندريا بيرلو فقد أضاف لي الكثير من حيث قراءة اللعب والتعامل مع متغيرات المباراة داخل أرضية الملعب. بصراحة، أنا محظوظ بالعمل مع أسماء بهذه القيمة، واستفدت من كل تجربة مررت بها».

وأكد الفردان أن الدعم الذي حظي به من إدارة نادي يونايتد، خصوصاً الرئيس إيلي سيبانو، إلى جانب الجهاز الفني ومشرف الفريق محمد قاسم، كان له دور كبير في ظهوره بمستوى فني مميز.

وأشار إلى أنه كان ضمن أبرز لاعبي المنتخب الوطني خلال فترة إشراف المدرب مهدي علي، وحقق العديد من الإنجازات، خاصة مع شباب الأهلي، قبل انتقاله إلى النصر ثم كلباء.

واعتبر الفردان أن انضمامه إلى يونايتد يمثل نقطة تحول مهمة في مسيرته، قائلاً: «أحياناً يمر اللاعب بظروف خارجة عن إرادته تبعده عن التشكيلة الأساسية، لكن في «يونايتد» هناك تقدير حقيقي للجهد، واللاعب يُنصف بناءً على عطائه داخل الملعب».

وكشف عن طموحه في مساعدة الفريق على تحقيق الصعود وتقديم مستويات فنية مميزة خلال الموسم الحالي.

وأوضح أن دوري الدرجة الأولى يتميز بمستوى تنافسي عالٍ، ولا توجد فيه مباريات سهلة، ما يتطلب تركيزاً وجهداً كبيرين في كل مواجهة.

وشدد على أن الاستمرارية في اللعب تُعد العامل الأهم لتطور أي لاعب، مؤكداً أن المشاركة المنتظمة تسهم في رفع المستوى الفني.

واختتم حديثه قائلاً: «تعلمت الكثير من المدربين واللاعبين خلال مسيرتي، ولكل مرحلة بصمتها الخاصة في تطوير شخصيتي ومستواي. هناك أسماء كثيرة أثرت فيّ، ولا أود ذكر اسم معين حتى لا أظلم الآخرين».

ووجه نصيحة للاعبين الموهوبين بضرورة الالتزام والعمل الجاد، مؤكداً أن الموهبة وحدها لا تكفي، بل يجب أن يصاحبها الصبر والانضباط داخل الملعب وخارجه.

وتحدث حبيب الفردان عن إمكانية العودة إلى صفوف المنتخب الوطني، وقال: «منح الفرصة للأجيال الجديدة أمر صحي ومهم، وتمثيل المنتخب شرف لأي لاعب. أنا دائماً جاهز، وإذا جاءت الفرصة سأبذل كل ما لدي».

وأكد الفردان سعادته باستعادة موقعه في التشكيل الأساسي لفريقه «يونايتد»، مشيراً إلى أن المشاركة في تسجيل الأهداف الحاسمة منحته دافعاً كبيراً للاستمرار.