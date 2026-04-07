كاكو على أعتاب الرحيل المجاني من العين

تواجه إدارة نادي العين احتمال خروج صانع ألعاب الفريق، الدولي الباراغواياني أليخاندرو كاكو، مجاناً مع اقتراب نهاية عقده في الصيف الحالي، في ظل عدم وجود اتفاق لتجديده حتى الآن.

وكان «الزعيم» قد تعاقد مع اللاعب في يونيو 2023 قادماً من نادي التعاون السعودي، بعقد يمتد حتى عام 2026، بعد سداد الشرط الجزائي البالغ خمسة ملايين دولار أمريكي، على دفعتين.

وكشف موقع «بوكا نوتيسياس» الأرجنتيني أن اسم كاكو عاد بقوة إلى طاولة إدارة بوكا جونيورز، التي يقودها الأسطورة خوان رومان ريكيلمي، ضمن خطة لتعزيز الفريق في الأدوار الحاسمة من بطولة «كوبا ليبرتادوريس».

ويستعد بوكا جونيورز لانطلاق مشواره في دور المجموعات يوم الجمعة المقبلة، على أن تمدت المنافسات حتى نهاية مايو، بينما تتركز التحركات الحالية على تجهيز الفريق لمرحلة خروج المغلوب في أغسطس، وهي المرحلة التي قد تشهد دخول كاكو في الصورة بقوة.

ووفقاً للتقرير، فإن اللاعب طُرح مجدداً على الإدارة بعد تعثر محاولات سابقة للتعاقد معه، ليعود إلى قائمة الخيارات الهجومية، في ظل البحث عن خيارات هجومية قادر على إحداث الفارق في المباريات الكبرى، كما تشمل القائمة أسماء أخرى مثل باولو ديبالا، سيباستيان فيلا وناهيتان نانديز.

وفي حال عدم تحرك إدارة العين سريعاً لتجديد عقد اللاعب، فإن سيناريو الرحيل المجاني يبدو أقرب من أي وقت مضى، في واحدة من أبرز الملفات الساخنة المنتظرة خلال فترة الانتقالات المقبلة.