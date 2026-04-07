عيسى آل علي يستقيل من تدريب مصفوت

أعلن مدرب فريق مصفوت، عيسى بوصيم آل علي، استقالته من قيادة الفريق الأول لأسباب خاصة، معبراً عن سعادته بالتطور الفني الذي شهده الفريق خلال قيادته قبل نهاية الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى بجولات قليلة.

وتوجه عيسى ال علي بالشكر لمجلس إدارة النادي متمنياً للفريق استمرار النجاح وتحقيق نتائج إيجابية في الجولات المتبقية من الموسم.

وقال آل علي لـ«الإمارات اليوم»: «تمكنا خلال فترة قصيرة من إحداث نقلة واضحة على مستوى النتائج، بدعم مجلس إدارة النادي، حيث انتقل الفريق من المركز الأخير إلى المنطقة الدافئة في جدول الترتيب، ويحتل حالياً المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة».

وأكد أنه قاد الفريق في 8 مباريات، حقق خلالها ثلاثة انتصارات على الحمرية و«سيتي» والاتفاق، مقابل ثلاثة تعادلات مع مجد والجزيرة الحمراء والفجيرة، وتعرض لخسارتين أمام العروبة والذيد.

وأشار المدرب إلى أنه خلال مسيرته الكروية اكتشف مواهب محلية مميزة، مثل لاعب شباب الأهلي سلطان عادل، ولاعب كلباء ياسر حسن، إلى جانب مساهمته في بقاء فريق مجد في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.