5 كوادر إماراتية في لجان الاتحاد الآسيوي لكرة اليد

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة اليد عن اختيار 5 من الكوادر الإماراتية لعضوية اللجان العاملة في الاتحاد، ضمن تشكيل اللجان للدورة الانتخابية (2025–2029)، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة بالكفاءات الوطنية على المستوى القاري.

وتضم الكوادر الإدارية الوطنية بالاتحاد الآسيوي، نائب رئيس الاتحاد محمد السويدي، عضوًا في لجنة التنظيم والمسابقات، وأمين عام الاتحاد عبدالسلام المحيربي، عضوا في لجنة الأخلاق، وعضو مجلس الإدارة ياسر النقبي، في لجنة تطوير الدول النامية، وعضو مجلس الإدارة الدكتورة منى الرئيسي، في لجنة المرأة، إلى جانب قاسم بن عاشور عضواً في لجنة التدريب والأساليب.

وأكد الاتحاد الآسيوي في خطابه الرسمي أن هذه الاختيارات جاءت بناءً على الكفاءة والخبرة، معربًا عن تطلعه إلى إسهام الأعضاء في دعم مسيرة تطوير كرة اليد الآسيوية خلال المرحلة المقبلة.

ويعكس هذا التمثيل حضورًا إماراتيًا متجددًا في مختلف لجان اللعبة على المستوى القاري، ودورًا متناميًا في دعم مسيرة التطوير، بما يعزز مكانة الإمارات في منظومة كرة اليد الآسيوية، ويمثل امتدادًا لجهودها المستمرة في الارتقاء بمختلف جوانب اللعبة.