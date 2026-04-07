المهيري يتوّج الفائزين في بطولة الدولة للريشة الطائرة

اختُتمت منافسات بطولة الدولة للريشة الطائرة، للموسم الرياضي 2025-2026، التي أُقيمت على صالة نادي عجمان لذوي الإعاقة.

وشهدت البطولة مشاركة 13 لاعباً ولاعبة، قدموا أداء قوياً وروحاً تنافسية عالية.

وفي ختام البطولة قام الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، ذيبان سالم المهيري، بتتويج الفائزين.

وأسفرت نتائج فئة فردي رجال وقوف (SU5) عن تتويج سنان عاصف، من نادي دبي لأصحاب الهمم، بالمركز الأول، وجاء فرحان محمد إقبال، من نادي الثقة للمعاقين، ثانياً، فيما حل وائل محمد، من نادي عجمان لذوي الإعاقة، ثالثاً، وجاء في المركز الثالث المكرر مصطفى أشرف رجب، من نادي الثقة للمعاقين.

وفي منافسات فردي وقوف (SL3)، حصد عبدالمغيث صالح علي، من نادي الثقة للمعاقين، المركز الأول، تلتْه شهد محمد اليافعي، من نادي عجمان لذوي الإعاقة، ثم محمد عبدالله البلوشي ثالثاً، وعبيد أحمد في المركز الثالث المكرر، وكلاهما من نادي الثقة.

أما في فئة الكراسي المتحركة، فقد سيطر لاعبو نادي دبي لأصحاب الهمم على المراكز الأولى، حيث تُوِّج عمير محمد يونس بالمركز الأول، وجاء جمال خليفة البدواوي ثانياً، فيما حلت سهام مسعود الرشيدي في المركز الثالث.