حمدان الغسية: مواجهات الدوري المقبلة أشبه بـ «مباريات الكؤوس»

أكّد عضو مجلس الإدارة مشرف الفريق الأول لنادي دبا، الدكتور حمدان الغسية، أن فوز فريقه على الظفرة 1-0 في الجولة الـ21 من دوري المحترفين، أول من أمس، جاء في توقيت مهم للغاية، ويُعدّ بمثابة إحياء للآمال وخطوة جيدة نحو البقاء، خصوصاً أنه تحقق على حساب منافس مباشر في صراع الهروب من الهبوط.

ويحتل دبا المركز الأخير برصيد 17 نقطة، خلف فريقَي الظفرة والبطائح، اللذين يمتلكان 18 نقطة لكلٍّ منهما، في المركزين 12 و13 على الترتيب.

وقال الغسية لـ«الإمارات اليوم»: «إن الفريق لايزال في دائرة الخطر، رغم أهمية الانتصار، لأن وضع الفريق في جدول الترتيب لم يتغيّر كثيراً، وأرى أن الاستفادة الحقيقية من هذا الفوز ستظل مرتبطة بالمباراة المقبلة أمام الجزيرة، ما يجعل التحضير لها أمراً ضرورياً في هذه المرحلة الحساسة من الموسم».

وأضاف أن «المباريات المتبقية حتى نهاية الموسم ستكون في غاية الصعوبة»، مشيراً إلى أن «الدوري بات أشبه بمباريات الكؤوس»، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الأمل لايزال قائماً، وأن الفريق قادر على مواصلة القتال حتى اللحظات الأخيرة من أجل البقاء.

وأوضح مشرف فريق دبا أن «اللاعبين يدركون تماماً حجم المسؤولية المُلقاة على عاتقهم، وخطورة المرحلة الحالية»، موضحاً أن «النتيجة الإيجابية في الشوط الأول أمام الظفرة منحت الفريق دفعة معنوية كبيرة، وساعدت اللاعبين على الصمود حتى النهاية».

وأبدى الغسية تفاؤله بقدرة فريقه على تحقيق أهدافه خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن «التفاؤل كان دائماً رفيق الفريق، والدليل عدم الاستسلام حتى هذه الجولة»، معتبراً أن الجميع يمضي نحو تحقيق حلم جمهور «النواخذة» بالبقاء.

وثمّن الغسية الدعم الكبير الذي يقدمه رئيس مجلس إدارة نادي دبا، أحمد سعيد الظنحاني، مشيداً بوجوده المستمر إلى جانب الفريق، مؤكداً أن هذا الدعم أسهم في رفع مستوى الثقة لدى اللاعبين والجهاز الفني، وهو ما انعكس إيجاباً على المستوى الفني، ومنح الفريق فرصة أفضل للمنافسة على البقاء.

يُذكر أن فريق دبا سيخوض ما تبقى من الموسم عبر خمس مباريات حاسمة، إذ يواجه خارج ملعبه كلاً من الجزيرة والوصل على التوالي، قبل أن يعود إلى ملعبه لمواجهة عجمان والبطائح في مواجهتين متتاليتين، على أن يختتم مشواره في الجولة الأخيرة بمواجهة العين على استاد هزاع بن زايد في العين.

حمدان الغسية:

• الاستفادة الحقيقية من الفوز على الظفرة، مرتبطة بالمباراة المقبلة أمام الجزيرة.

• التفاؤل كان دائماً رفيق الفريق، والدليل عدم الاستسلام حتى الجولة الـ21.