حارب عبدالله: المركز الثامن لا يليق بنادٍ كبير مثل الشارقة

أكّد لاعب الشارقة والمنتخب الوطني لكرة القدم، حارب عبدالله، أن الروح القتالية التي ظهر بها لاعبو الشارقة كانت وراء الانتصار الذي حققه الفريق على الوصل، أول من أمس، 2-1، ضمن الجولة الـ21 من دوري المحترفين، معتبراً أنه متى كانت الروح حاضرة في الملعب، فإن النتيجة ستكون إيجابية.

وأشار إلى أن لاعبي الشارقة كانوا جميعاً في هذه المباراة على قلب رجل واحد، مشدداً في الوقت ذاته على أن المركز الثامن الذي يحتله الشارقة في ترتيب فِرَق الدوري لا يليق بنادٍ كبير مثل نادي الشارقة، متعهداً بأنه بجانب جميع زملائه اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم خلال الجولات الخمس المتبقية في الدوري من أجل تحسين وضع الفريق.

وقال حارب عبدالله لـ«الإمارات اليوم»: «بالنسبة لنا كلاعبين، ندرك أن الفريق في وضع لا يليق بنادي الشارقة، لذا نسعى إلى تحسين الصورة، وأتمنى أن يكون القادم أفضل للفريق».

ووصف حارب عبدالله النقاط الثلاث التي حصل عليها الشارقة بالفوز على الوصل بأنها كانت مهمة جداً للفريق، مشيراً إلى أنهم كلاعبين يدركون أن الفريق في وضع لا يليق بنادي الشارقة.

وتعليقاً على الفرحة الكبيرة لجمهور الشارقة بالفوز الذي حققه الفريق على الوصل، بعد غياب طويل عن الانتصارات في الدوري، قال حارب عبدالله: «جمهور الشارقة يستحق فرحة الفوز على الوصل، ونعده بأننا سنسعى دائماً إلى تقديم الأفضل والظهور بالمستوى الذي يليق بنادي الشارقة».

وعن صفقة انتقاله، في أكتوبر من العام الماضي، للعب مع الشارقة قادماً من نادي شباب الأهلي، أكّد حارب عبدالله أن انتقاله يُعدّ تحدياً جديداً بالنسبة له كلاعب.

وبخصوص وجوده بشكل دائم ضمن تشكيلة المنتخب في الفترة الماضية، أوضح: «طالما أن اللاعب ارتدى شعار المنتخب الذي يُمثّل الدولة، فإنه يجب عليه أن يقدّم مستوى فنياً بنسبة 100%».

ووصف حارب عبدالله مدرب المنتخب الوطني، الروماني أولاريو كوزمين، بأنه مدرب كبير يعرف اللاعبين والدوري الإماراتي منذ فترة طويلة، مؤكداً أنه يتمنى التوفيق للمنتخب في مشواره المقبل خلال الاستحقاقات الخارجية المرتقبة.

وعن الوجوه الجديدة التي انضمت إلى المنتخب خلال المعسكر الأخير الذي أُقيم في أبوظبي، الشهر الماضي، قال: «على الرغم من أن اللاعبين الذين التحقوا بالمنتخب أخيراً يُعدّون وجوهاً جديدة، فإنني أعتبرهم منسجمين مع المنتخب، ولا يوجد أي فرق بينهم وبين اللاعبين القدامى، لأن كل لاعب يُكمل الآخر، وأعتقد أن القادم سيكون أفضل للمنتخب».

ويُعدّ حارب عبدالله (23 عاماً) من العناصر الشابة المؤثرة، سواء في صفوف فريقه السابق شباب الأهلي أو فريقه الحالي الشارقة، كما يُعدّ من العناصر الأساسية في تشكيلة المنتخب الوطني.

