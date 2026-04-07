رابطة المحترفين تناقش أجندة الموسم 2026-2027 مع الأندية

عقدت رابطة المحترفين، صباح أمس، ورشة فنية لمناقشة التعديلات المقترحة وأجندة الموسم الرياضي 2026-2027 في إمارة دبي.

وقالت الرابطة، في بيان، إن الورشة تضمنت استعراض أبرز التعديلات الفنية المقترحة على مسابقات الموسم الرياضي 2026-2027، إضافة إلى مناقشة أجندة الموسم الجديد، بما يضمن تحقيق التكامل بين مختلف عناصر المنظومة الاحترافية.

وحضر الورشة عضو مجلس إدارة الرابطة رئيس اللجنة الفنية، حسن طالب المري، والمدير التنفيذي للرابطة، مصعب المرزوقي، وعدد من المسؤولين في الرابطة، وشارك فيها ممثلو الأندية المحترفة.

وقال حسن طالب المري خلال الورشة: «نؤمن في رابطة المحترفين الإماراتية بأهمية الشراكة مع الأندية المحترفة، التي تُعدّ أعمدة أساسية في منظومتنا الكروية».

وأكدت الرابطة أن الورشة شهدت مداولات واسعة وتفاعلاً مميزاً من قبل ممثلي الأندية المحترفة، عبر اقتراحاتهم ومشاركاتهم التي بحثت صناعة أجندة مثالية تُسهم في تحقيق عدالة المنافسة، والوصول بروزنامة مسابقات المحترفين للمعايير العالمية ذات الصلة، إضافة إلى توفير دعم كامل لممثلي الكرة الإماراتية، من أجل ضمان التمثيل المشرف في المسابقات الإقليمية والقارية.