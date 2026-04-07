سحر «ريال» في مواجهة زحف بايرن ميونيخ

يزور بايرن ميونيخ الألماني العاصمة الإسبانية لمواجهة ريال مدريد، اليوم، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مع جرعات ثقة عالية، حيث يبدو أكثر الأندية تكاملاً، مدعوماً بعودة محتملة لهدافه الإنجليزي هاري كاين. عانى ريال، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب في دوري الأبطال (15)، من موسم صعب مليء بالتقلبات، لكنه اعتاد على تحقيق نتائج غير متوقعة في المسابقة القارية الأم.

وفي وقت بدا أن سحر النادي الملكي في دوري الأبطال قد بدأ يتلاشى، قدّم ريال أفضل أداء له هذا الموسم ليسحق مانشستر سيتي الإنجليزي، بقيادة مدربه الإسباني، بيب غوارديولا، في ثمن النهائي (5-1 بإجمالي المباراتين).

وعلى الرغم من أن صفوف «الميرينغي» تعجّ بالنجوم والقدرات الهجومية مع الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينغهام، بالإضافة إلى متعدد الأدوار الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي، صاحب «هاتريك» الفوز على سيتي ذهابا، إلّا أن بايرن هو المرشح الأوفر حظاً للفوز بالكأس صاحبة الأذنين الكبيرتين، وقال الرئيس الفخري لنادي بايرن، أولي هونيس: «سيكون من التسرع افتراض أننا سنتأهل بالتأكيد، لكننا لم نحظَ بفرص عظيمة كهذه من حيث جودة اللعب، كما حظينا بها هذا العام، منذ فترة طويلة»، وغاب كاين الذي سجل 48 هدفاً في 40 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، عن «ريمونتادا» بايرن أمام فرايبورغ (3-2) في الدوري، السبت، بسبب إصابة في الكاحل، واندفع زميله لاعب الوسط، يوزوا كيميش، للقول بعدما قلب بايرن الطاولة على مضيفه إثر تأخره بهدفين: «سيلعب حتى على كرسي متحرك»، بينما أضاف المدرب البلجيكي فنسان كومباني: «أشعر أن المهاجم الإنجليزي سيكون جاهزاً».

ومع انضمام الفرنسي مايكل أوليسيه والكولومبي لويس دياز إلى كاين في خط الهجوم، يلعب فريق كومباني بأسلوب هجومي ضاغط، وهو ما ساعده على سحق أتالانتا الإيطالي بنتيجة 10-2 بإجمالي المباراتين في ثمن النهائي.