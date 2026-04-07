فريق دبي لكرة السلة تحت 18 سنة يظفر بـ «بطولة سراييفو»

ظفر فريق دبي لكرة السلة تحت 18 سنة بلقب بطولة سراييفو 2026 الدولية، في أول مشاركة له بالمنافسات التي اختتمت، أول من أمس، بعد فوزه على فريق «راس بيوغراد» بنتيجة 69-53، في مباراة شهدت تألق اللاعب لوكا مالوفيتش الذي سجل 21 نقطة، كأعلى رصيد فردي له في البطولة.

وحقق الفريق إنجازاً لافتاً على مستوى الفئات السنية، بعد تفوقه على عدد من أبرز الفرق الأوروبية، ليصبح الفريق الوحيد من خارج القارة الذي يحرز اللقب في النسخة الحالية.

وحقق الفريق نتائج كبيرة في دور المجموعات، أبرزها الفوز على «غرافتيتشار لودبيرغ» و«إيليريا ليوبليانا» و«سكولا باسكت ميكي ميان»، قبل أن يتفوق في الأدوار الإقصائية على «ماريبور ملادي»، ثم على «مورسكا سوبوتا» في نصف النهائي.

من جهته، أشاد مدرب فريق دبي لكرة السلة تحت 18 سنة، إرحاد تينياك، بأداء اللاعبين وروحهم الجماعية قائلاً: «بعد أربعة أيام من المنافسات نفخر بتتويجنا أبطالاً لكأس سراييفو 2026، هذا الإنجاز يعني الكثير لفريق دبي لكرة السلة، ونحن فخورون بتمثيل النادي ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومن الجدير بالذكر أنه في اللحظات الصعبة تماسكنا ولعبنا من أجل دبي».