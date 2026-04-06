مدرب الوصل: منحنا الشارقة «أكسجين» العودة

أكد مدرب الوصل، البرتغالي روي فيتوريا، صعوبة تقبّل الخسارة التي تعرض لها فريقه أمام الشارقة بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعتهما، الأحد، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري المحترفين.

وقال فيتوريا إن فريقه قدّم مباراة سهلة في بدايتها، لكنه حوّلها بنفسه إلى مواجهة صعبة، مشيرًا إلى أن الوصل «منح الشارقة الأكسجين» للعودة إلى المباراة، بعدما كان متقدمًا بهدف دون رد، قبل أن يقلب الشارقة النتيجة في الشوط الثاني.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «ظهر الوصل بصورة جيدة في الشوط الأول، وكان الطرف الأفضل، وسيطر على مجريات اللعب وخلق العديد من الفرص، لكن الأمور اختلفت في الشوط الثاني، حيث تمكن الشارقة من إدراك التعادل ثم تسجيل هدف الفوز».

وهنأ فيتوريا فريق الشارقة على الفوز، مؤكدًا أنه من الصعب تفسير ما حدث في الشوط الثاني، وما إذا كانت الثقة الزائدة وراء تراجع الأداء.

وأوضح: «لا يمكنني الدخول إلى عقول اللاعبين لمعرفة ما حدث، لكنني حذرتهم بين الشوطين من سرعة لاعبي الشارقة في الخط الأمامي، وإمكانية تسجيلهم في حال ارتكاب أي خطأ، وهذا ما حدث بالفعل».