مورايس: الفوز على الوصل أقوى اختبار لشخصية الشارقة

أعرب مدرب الشارقة، البرتغالي خوسيه مورايس، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على الوصل بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما، الأحد، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري المحترفين.

ووصف مورايس المباراة بأنها مثلت أقوى اختبار لشخصية الفريق الشرقاوي، خصوصًا أمام فريق قوي مثل الوصل، الذي يعد من أبرز المنافسين خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أن فريقه استفاد كثيرًا من فترة توقف الدوري في التحضير الجيد للمباراة، مشيرًا إلى أن الرؤية كانت واضحة لديه من أجل خلق الانسجام بين اللاعبين.

وقال مورايس خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «كانت مباراة تنافسية، وشاهدنا خلالها الطاقة والحيوية التي ظهر بها لاعبو الشارقة، وأهنئ اللاعبين على الجهد الكبير الذي بذلوه».

وأشار إلى أن الفريق عانى في الفترة الماضية من عدم الاستقرار، نتيجة افتقاده عددًا من اللاعبين لأسباب مختلفة، مؤكدًا أنه كان بحاجة إلى الوقت للوصول إلى التشكيلة المناسبة وتحقيق الانسجام المطلوب.