رحيمي: مباراة شباب الأهلي مفتاح درع الدوري

أكد مهاجم فريق العين، المغربي سفيان رحيمي، أن فريقه يتعامل مع كل مباراة على حدة، مشدداً على أن جميع المواجهات تُخاض بعقلية النهائيات، ولا هدف فيها سوى تحقيق الفوز.

وقال رحيمي، في تصريحات صحافية عقب مباراة عجمان، أمس: «العين دخل المواجهة بتركيز عالٍ لحسم الأمور مبكراً، ولتفادي أي ضغوط قد تنجم عن تأخر التسجيل، فالهدف الذي سجله الفريق بعد ست دقائق فقط منح اللاعبين أفضلية كبيرة، وأسهم في فرض السيطرة على مجريات اللقاء، رغم صعوبة المنافس».

وأضاف: «لدينا خمسة أيام قبل مواجهة شباب الأهلي، وهي المباراة الأهم لنا هذا الموسم، كونها أمام المنافس المباشر، أتمنى أن نظهر في أعلى درجات الجاهزية لحسم المواجهة التي تعتبر من وجهة نظري مفتاح التتويج بلقب الدوري».

وكان العين قد عاد إلى صدارة الترتيب العام لجدول دوري المحترفين لكرة القدم، بعد فوز سهل على عجمان بهدفين من دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة 21 من المسابقة، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة، وبفارق نقطة عن شباب الأهلي، قبل مواجهتهما المرتقبة يوم الجمعة المقبل في الجولة الـ22، فيما تجمد رصيد عجمان عند 24 نقطة.

وسجل سفيان رحيمي هدف العين الأول، فيما أضاف لابا كودجو الهدف الثاني.

من جانبه، أكد قائد عجمان، علي الحوسني، أن خسارة فريقه أمام العين لا تبخس حجم المجهود الذي بذله اللاعبون طوال شوطَي اللقاء.