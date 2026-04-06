بانايت: لاعبو دبا قاتلوا من أجل الفريق

أحيا دبا حظوظه في البقاء ضمن دوري المحترفين، بعدما حقق فوزاً ثميناً على الظفرة بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما، أمس، ضمن منافسات الجولة الـ21 من المسابقة.

وانعكس الفوز على تصريحات مدرب دبا، الروماني سيبريان بانايت، الذي امتدح أداء لاعبيه في تلك المباراة، مشيراً إلى أنهم عملوا بجدية فائقة، وقاتلوا من أجل ألوان الفريق، وقال في تصريحات صحافية: «إذا كان اللاعبون يستحقون الثناء على الفوز فالإدارة والجماهير يستحقون أن نشكرهم، لقد دعمونا بشكل كبير قبل وأثناء المباراة، سنحاول أن نبني على تلك النتيجة في المباريات المقبلة».

من جانبه، أوضح مدرب الظفرة، الصربي زيلجكو بيتروفيك، أن فريقه لم يحصل على ما كان يريده من مباراة دبا، على الرغم من الأفضلية الميدانية التي كان عليها في الشوط الثاني.

ورفع دبا رصيده إلى 17 نقطة، لكنه لايزال في المركز الأخير، بفارق نقطة واحدة فقط عن فريقي البطائح والظفرة، صاحبَي المركزين الـ13 والـ12.