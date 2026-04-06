إيسايلا: أخطاء اللاعبين أمام خورفكان مثل هدايا «بابا نويل»

أكد مدرب بني ياس، دانييل إيسايلا، أن فريقه كرر الأخطاء نفسها أمام خورفكان في المباراة الثانية بينهما هذا الموسم، التي تسببت في الخسارة 1-2، أمس، ضمن الجولة 21 من منافسات دوري المحترفين، مُشبهاً أداء وأخطاء لاعبيه بـ«بابا نويل» الذي يُقدم الهدايا مجاناً.

وقال في مؤتمر صحافي: «النتيجة لم تعكس مجريات اللعب، والمنافس لم يصنع فرصاً حقيقية للتسجيل، استقبال هدفين، رغم قلة الفرص التي سنحت لفريق خورفكان، يُعد أمراً غير مقبول، لقد افتقدنا التنظيم الدفاعي المطلوب، مشكلتنا الرئيسة كانت في الأخطاء الفردية والجماعية التي وقعنا فيها».

أما مدرب خورفكان، دامير كرزنار، فقد أكد أن الفوز على بني ياس قد جاء في توقيت مهم لفريقه، صعد به مراكز عدة في جدول الترتيب.

ورفع خورفكان رصيده إلى 23 نقطة، بينما تجمد رصيد بني ياس عند 21 نقطة في المركز الـ10.