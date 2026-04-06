الظنحاني: الفوز على الوصل جنّبنا مشكلات عدة

شدد الظهير الأيمن لفريق الشارقة، خالد الظنحاني، على أن الفوز الذي خرج به فريقه على حساب الوصل بنتيجة 2-1، أمس، جاء في توقيت مهم بالنسبة لفريقه، وجنّبه العديد من المشكلات التي تتعلق بالصراع على البقاء.

وكان خالد الظنحاني قد سجل هدف الفوز لفريقه عند الدقيقة 66، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة صعدت بالشارقة إلى المركز الثامن، بعد أن رفع رصيده إلى 24 نقطة، فيما تجمد رصيد الوصل عند 33 نقطة في المركز الخامس، وقال الظنحاني في تصريحات صحافية: «لم نكن جيدين في الشوط الأول، وارتكبنا العديد من الأخطاء التي منحت الوصل التقدم، وأعتقد أن المدرب واللاعبين تداركوا تلك الأخطاء، وتمكنوا من تصحيح الأوضاع وتحقيق ثلاث نقاط ثمينة».

في المقابل، أبدى قائد الوصل، علي صالح، حزنه الشديد على الخسارة، مشدداً على أن فريقه فشل في استغلال الأفضلية التي كان عليها في الشوط الأول، سواء على مستوى الأداء أو النتيجة، لتأمين النقاط الثلاث.

وقال: «اللاعبون يتحملون هذه الخسارة، ونعتذر للجماهير».