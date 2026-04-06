تتويج «الشارقة» و«شرطة دبي» بلقبَي الكوميتيه في «كأس الإمارات»

سيطر نادي الشارقة الرياضي على منافسات كوميتيه الرجال في الجولة الختامية من بطولة كأس الإمارات للكاراتيه (فردي الكوميتيه) لفئة الكبار، التي أقيمت، أول من أمس، على صالة نادي الشارقة للألعاب الفردية، بمشاركة 45 من اللاعبين، يمثلون سبعة أندية من مختلف أنحاء الدولة.

وجاء تتويج الشارقة بالمركز الأول بعد أداء مميز في منافسات الرجال، فيما تصدرت شرطة دبي منافسات كوميتيه السيدات، بعد مستوى فني قوي منح لاعباتها صدارة الترتيب.

حضر المنافسات وقام بتتويج الفائزين رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء (م) ناصر الرزوقي، بحضور عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، المهندس سليمان الهاجري، ورئيس لجنة المسابقات، إبراهيم النعيمي، ونائب رئيس لجنة المنتخبات، أحمد سالم باصليب، والمدير الفني للاتحاد، الخبير هشام سري، ورئيس لجنة الحكام، جابر الزعابي.

وأكد الرزوقي أهمية البطولات في صقل مهارات اللاعبين، واكتشاف المواهب الواعدة التي تمثل مستقبل الكاراتيه الإماراتي.