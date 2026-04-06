يوكانوفيتش: افتقدنا الثقة أمام الوحدة

أبدى مدرب النصر، الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، عدم رضاه الكامل عن نتيجة التعادل (2-2) مع الوحدة، في المباراة التي جمعت الفريقين، أول من أمس، على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الـ21 من دوري المحترفين، مشيراً إلى أن فريقه عانى غياب الثقة خلال فترات طويلة من اللقاء.

وقال يوكانوفيتش، لـ«الإمارات اليوم»: «لا أعرف ما إذا كنا يجب أن نكون سعداء بنتيجة التعادل، خصوصاً أننا سجلنا هدفاً في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع وعدنا في النتيجة، لكن في الوقت نفسه كنا متأخرين لفترة طويلة من المباراة»، وأضاف: «في العديد من الدقائق لم نكن واثقين بأنفسنا، خصوصاً في الشوط الأول، ولا أعرف السبب، نحن نلعب على أرضنا وكان يجب أن نمتلك ثقة أكبر، لكن الأخطاء كانت واضحة نتيجة هذا التردد».

وتابع المدرب الصربي: «في الشوط الثاني حاولنا تغيير الصورة، ودفعنا بعدد من اللاعبين من أجل زيادة الفاعلية الهجومية، وهو ما ساعدنا على العودة في النتيجة، ونجحنا في تسجيل الأهداف والعودة للمباراة».

وأوضح أنه على «الرغم من العودة، يجب أن نكون أكثر تأثيراً في المباريات، وأن نفرض أسلوبنا منذ البداية، لأن التأخر يمنح المنافس أفضلية ويُصعّب الأمور علينا».

وقال يوكانوفيتش: «علينا العمل على تصحيح الأخطاء وزيادة الثقة داخل الفريق، لأن لدينا القدرة على تقديم مستوى أفضل، لكننا بحاجة إلى الاستمرارية والتركيز في جميع فترات المباراة».