مدرب الجزيرة: عدم طرد مدافع شباب الأهلي قرار غريب

فتح مدرب الجزيرة، الهولندي مارينو بوشيتش، ملف التحكيم للمرة الأولى منذ توليه قيادة الفريق، منتقداً قرارات حكم مباراة فريقه أمام شباب الأهلي، التي انتهت بخسارة الجزيرة بنتيجة 1-2، ضمن الجولة الـ21 من دوري المحترفين، أول من أمس، مؤكداً أن إحدى الحالات المؤثرة كان لها دور مباشر في تغيير مجريات اللقاء.

وعلى الرغم من أن بوشيتش تجنّب الحديث عن التحكيم في المباريات السابقة، فإنه عقب انتهاء مباراة شباب الأهلي، شدد على أن ما حدث في هذه المواجهة تحديداً كان واضحاً ولا يمكن تجاهله، خصوصاً مع وجود حالة اعتبرها «فرصة محققة» للتسجيل كان يجب أن يعقبها قرار بطرد مدافع شباب الأهلي، ما كان سيمنح فريقه أفضلية عددية في توقيت حاسم من المباراة.

وقال بوشيتش، لـ«الإمارات اليوم»: «لا أتحدث عادةً عن التحكيم، وهذه ربما المرة الأولى منذ توليت تدريب الجزيرة، لكن ما حدث في هذه المباراة كان واضحاً، كانت هناك عرقلة صريحة قرب المرمى، وكان من المفترض أن يتعرض مدافع شباب الأهلي بوغدان للطرد، لكن الحكم اكتفى ببطاقة صفراء، وهو قرار غريب في موقف واضح».

وأضاف: «نحن نعرف القوانين جيداً، وعندما تكون هناك عرقلة تمنع فرصة تسجيل محققة وعلى مقربة من المرمى، فإن القرار الطبيعي هو البطاقة الحمراء، لو لعبنا بأفضلية عددية في هذا التوقيت، كان من الممكن أن تتغيّر مجريات المباراة بشكل كبير».

وتابع المدرب الهولندي: «رغم ذلك، لا يمكن إنكار أننا قدمنا مباراة قوية أمام فريق يُعدّ من الأفضل في الدوري، كانت هناك فترات لمصلحتنا وأخرى لمصلحة المنافس، خصوصاً في الشوط الثاني الذي شهد فرصاً أكثر لشباب الأهلي».

وأوضح: «بقينا في أجواء المباراة حتى النهاية، وهذا أمر مهم للغاية، عندما تكون قريباً من النتيجة، تظل لديك فرصة للعودة، وقد حصلنا على هذه الفرصة بالفعل، لكننا لم نستثمرها بالشكل المطلوب».

وأكّد بوشيتش أن فريقه أظهر شخصية قوية، قائلاً: «أكثر ما أعجبني في المباراة أن اللاعبين لم يستسلموا، واستمروا في القتال حتى اللحظة الأخيرة. هذه الروح تعكس شخصية الفريق ورغبته الحقيقية في المنافسة».

وأشار إلى أن نتائج المواجهات السابقة، بما فيها مباراة كأس رئيس الدولة التي فاز خلالها الجزيرة على شباب الأهلي، لا تُمثّل ضغطاً إضافياً على اللاعبين، مضيفاً: «كل مباراة لها ظروفها الخاصة، ولا أرى أن هناك تأثيراً مباشراً لنتائج سابقة، سواء الفوز أو الخسارة، لأن الفريق قدم مستويات مميّزة في الفترة الأخيرة».

واختتم بوشيتش حديثه بالتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة، قائلاً: «المنافسة لاتزال مفتوحة، ولدينا القدرة على التطور والبناء على الإيجابيات، صحيح أن التفاصيل الصغيرة لم تكن في مصلحتنا هذه المرة، لكننا نملك ما يكفي للاستمرار بقوة في سباق الصدارة».