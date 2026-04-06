ميلانيتش: هدف اللحظات الأخيرة سيناريو صعب على الوحدة

أكد مدرب الوحدة، السلوفيني داركو ميلانيتش، أن فريقه يُقدّم أداء جيداً على الرغم من عدم تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات، مشيراً إلى أن الهدف الذي استقبله فريقه في الدقائق الأخيرة أمام النصر، أول من أمس، في الجولة الـ21 من الدوري، شكل سيناريو صعباً على الفريق، مؤكداً ضرورة العمل على تصحيح الأخطاء، وتحسين الأداء خلال المرحلة المقبلة.

وجاءت تصريحات ميلانيتش عقب تعادل الوحدة مع النصر 2-2 في مباراة وصفها بـ«الغريبة»، بعدما كان فريقه الأقرب إلى تحقيق الفوز قبل أن يستقبل هدفاً في اللحظات الأخيرة، ليواصل الفريق سلسلة نتائجه دون انتصار في الجولات الأخيرة، على الرغم من الأداء الإيجابي الذي يُقدّمه على أرض الملعب.

وقال المدرب داركو ميلانيتش، لـ«الإمارات اليوم»: «لم نحقق الفوز في آخر ثلاث مباريات، لكن في المقابل نحن نقدّم أداء جيداً، وهذا أمر مهم، مباراة النصر كانت مختلفة وغريبة إلى حد كبير، خصوصاً مع الطريقة التي انتهت بها بعدما استقبلنا هدفاً في اللحظات الأخيرة».

وأضاف: «كنا الأقرب للفوز وقدّمنا مستوى جيداً على مدار المباراة، وتحكمنا في مجريات اللعب لفترات طويلة، لكن مثل هذه التفاصيل الصغيرة يمكن أن تغير نتيجة المباراة بالكامل، وهذا ما حدث معنا خلال هذه المباراة».

وتابع ميلانيتش: «بعد كل مباراة من الطبيعي أن نقوم بتحليل الأداء واتخاذ القرارات المناسبة بناء على ما حدث، لكن هذه المباراة تحديداً كانت صعبة في التحليل، بسبب طبيعة السيناريو الذي شهدته، خصوصاً في الدقائق الأخيرة». وأوضح أن «هناك بعض الأمور التي نحتاج إلى العمل عليها بشكل أكبر، سواء على المستوى الدفاعي أو في إدارة اللحظات الحاسمة من المباراة، لأن مثل هذه الأخطاء يجب ألا يتكرر إذا أردنا العودة إلى طريق الانتصارات». واختتم مدرب الوحدة تصريحاته قائلاً: «نثق بقدرات الفريق، وسنواصل العمل لتطوير الأداء وتصحيح الأخطاء، لأن لدينا الإمكانات التي تؤهلنا للظهور بشكل أفضل في المباريات المقبلة».