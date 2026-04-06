عبدالله آل علي بطلاً لسباق الدولة للدراجات «ضد الساعة»

تُوّج لاعب فريق الإمارات، عبدالله جاسم آل علي، بلقب سباق الدولة للدراجات الهوائية «ضد الساعة» لفئة الكبار، الذي أقيم لمسافة 30 كم بمنطقة محافز في إمارة الشارقة، صباح أمس، بمشاركة 37 متسابقاً من مختلف الأندية، وسط منافسة قوية بين نخبة الدراجين، ليؤكد تفوقه بعد أداء مميز أنهاه بزمن 36:17 دقيقة.

وفي فئة الكبار، حل لاعب نادي الإمارات، محمد المطيوعي، في المركز الثاني بزمن 37:48 دقيقة، فيما جاء لاعب نادي أبوظبي، عبدالله علي الحمادي، في المركز الثالث بزمن 38:08 دقيقة.

وعلى صعيد فئة تحت 23 سنة، أحرز لاعب نادي النصر، يوسف أميري، المركز الأول، تلاه محمد العليلي، من نادي شباب الأهلي، في المركز الثاني، فيما جاء زايد سلطان، من نادي أبوظبي، في المركز الثالث.

وفي فئة ذوي الإعاقة (H)، توّج عايد الأحبابي بالمركز الأول، وجاء زيبان المهيري في المركز الثاني، بينما حل راشد الظاهري في المركز الثالث، أما في فئة (C) فقد أحرز عبدالله البلوشي المركز الأول، تلاه أحمد البدواوي في المركز الثاني، وجاء سالم الجنيبي في المركز الثالث.