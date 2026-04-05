الشارقة يقلب الطاولة على الوصل ويقترب من تأمين البقاء

اقترب الشارقة بشكل كبير من حسم بقائه في دوري المحترفين، بعدما حقق فوزًا مهمًا على ضيفه الوصل بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بالإمارة الباسمة ضمن منافسات الجولة 21.

وكان الوصل الطرف الأفضل في الشوط الأول، ونجح في التقدم عبر نجمه نيكولاس خيمينيز، الذي استغل تمريرة متقنة من سيرجينيو في عمق دفاع الشارقة، ليسدد الكرة بيسراه داخل الشباك «17».

وفي الشوط الثاني، انتفض الشارقة وظهر بصورة مغايرة، إذ أدرك عثمان كامارا هدف التعادل بعد أن حول عرضية مميزة من جيرونيمو بويليت إلى داخل المرمى «49».

وواصل أصحاب الأرض ضغطهم، ليتمكن خالد الظنحاني من تسجيل هدف الفوز، مستفيدًا من ركلة ركنية حولها برأسه إلى الشباك «66».

واضطر الشارقة لخوض الدقائق المُحتسبة بدل الضائع والمُقدرة بخمس دقائق للعب بـ10 لاعبين بعد تعرض لاعبه مايد سرور للبطاقة الصفراء الثانية للخشونة مع علي صالح.

ورفع الشارقة رصيده إلى 24 نقطة متقدما إلى المركز الثامن، في حين بقي الوصل خامساً بعد أن تجمد رصيده عند 33 نقطة.