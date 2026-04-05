العين يستعيد صدارة الدوري بثنائية أمام عجمان

استعاد فريق العين صدارة دوري المحترفين لكرة القدم، عقب فوزه السهل على ضيفه عجمان بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على استاد هزاع بن زايد ضمن منافسات الجولة 21.

وافتتح المغربي سفيان رحيمي التسجيل مبكراً بعد مرور ست دقائق فقط على بداية اللقاء، مستفيداً من عرضية أمادو نيانغ في ظل غياب الرقابة الدفاعية، ليودع الكرة بسهولة في الشباك.

وفي الشوط الثاني، عزز لابا كودجو تقدم العين بإحرازه الهدف الثاني، بعدما استقبل عرضية مارسيل راتنيك، ليحولها بطريقة رائعة بـ «الكعب» إلى داخل المرمى«58».

وبهذا الفوز، رفع العين رصيده إلى 53 نقطة ليعتلي الصدارة بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي، بينما تجمد رصيد عجمان عند 24 نقطة في المركز السابع دون تغيير.