انتصارات مهمة للعربي وحتا والعروبة.. وتعادل ثمين للذيد في دوري «الأولى»

حقق فريق حتا فوزًا صعبًا على «غلف يونايتد» بهدف نظيف، سجله البرازيلي صامويل سوزا في الدقيقة 36، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 22 من دوري الدرجة الأولى. وبهذه النتيجة، رفع «الإعصار» رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد غلف يونايتد عند 21 نقطة في المركز العاشر.

وواصل الذيد تمسكه بالمركز الثاني برصيد 38 نقطة، رغم تعادله مع مضيفه الحمرية (1-1)، الذي رفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الـ11. سجل للذيد لاحج صالح في الدقيقة 13، بينما أحرز السلوفيني هاريس فوكيتش هدف التعادل للحمرية في الدقيقة 42.

من جانبه، حقق العربي فوزًا ثمينًا على الجزيرة الحمراء بنتيجة (2-1)، ليرفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي الجزيرة الحمراء في المركز الـ13 برصيد 17 نقطة. سجل للعربي راشد عيسى في الدقيقة 16 والكولومبي خوان دييغو في الدقيقة 86، بينما سجل الإيراني عرفان حسن هدف الجزيرة الحمراء في الدقيقة 72.

وفي مباراة أخرى، فاز العروبة على مجد بنتيجة 4-2، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد مجد عند 14 نقطة في المركز قبل الأخير. سجل أهداف العروبة البرازيلي تيلديانو غيماريش (7)، ومحمد الحمادي (15)، والبرازيلي باولو هنريكي (30 و66)، فيما سجل لمجد علي اليحيائي (28) وعبدالرحمن بن زامة (50).

وفي ختام الجولة، حقق الاتفاق فوزًا على «سيتي» بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت على استاد شباب الأهلي في منطقة العوير بدبي. ورغم الفوز، بقي الاتفاق في المركز الأخير برصيد 13 نقطة، بينما رفع سيتي رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع.

وسجل أهداف الاتفاق الإيطالي ماريو بالوتيلي (27)، والسويسري دافيد مارياني (52)، والبرازيلي روان فيتور (65)، والبرتغالي نيلسون غوميز (90)، فيما أحرز هدفي سيتي البرازيلي أندرسون سالفيانو (29 و47).

وشهدت المباراة مشاركة نجم المنتخب الوطني السابق أحمد خليل، الذي دخل بديلاً في الدقيقة 72.