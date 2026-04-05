دبا يُنعش آماله في البقاء بفوز ثمين على الظفرة

أبقى دبا على آماله في البقاء ضمن دوري المحترفين، بعدما حقق فوزاً ثميناً على الظفرة بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ21 من المسابقة.

ويدين دبا بهذا الانتصار إلى لاعبه إدريسا كوليبالي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد مع نهاية الشوط الأول، مستفيداً من ركلة ركنية ارتقى لها ببراعة، وحولها برأسه إلى داخل الشباك.

وبهذه النتيجة، رفع دبا رصيده إلى 17 نقطة، لكنه لا يزال في المركز الأخير، بفارق نقطة واحدة فقط عن فريقي البطائح والظفرة، صاحبي المركزين الثالث عشر والثاني عشر، ليشتعل صراع البقاء في الجولات المقبلة.