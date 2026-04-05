خورفكان يهزم بني ياس ويصعد للمركز التاسع في دوري المحترفين

أوقف خورفكان سلسلة النتائج الإيجابية لفريق بني ياس، بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد صقر بن محمد القاسمي ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري المحترفين.

ونجح أصحاب الأرض في افتتاح التسجيل عبر طارق تيسودالي، الذي أطلق تسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، لم يتمكن حارس بني ياس فهد الظنحاني من التعامل معها، لتسكن الشباك معلنة الهدف الأول، «55».

ولم تمضِ سوى خمس دقائق حتى عزز خورفكان تقدمه بالهدف الثاني عن طريق أيلتون مورتي، الذي تابع عرضية متقنة من جان نغيسان، ليضع الكرة في الزاوية البعيدة عن متناول الحارس.

وقلص بني ياس الفارق الفارق عبر الحسن كوروما، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بأحد المدافعين وغيرت اتجاهها، قبل أن تستقر في الشباك، «65».

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة أحداثاً مؤسفة، بعد مشادة بين سهيل النوبي وسليم أملاح، ما استدعى تدخل حكم اللقاء زايد النعيمي الذي أشهر البطاقة الحمراء في وجه اللاعبين.

ورفع خورفكان رصيده إلى 23 نقطة، ليتقدم إلى المركز التاسع في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد بني ياس عند 21 نقطة في المركز العاشر