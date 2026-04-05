مدرب الجزيرة: طرد مدافع شباب الأهلي كان سيغير مجريات المباراة

فتح مدرب الجزيرة، الهولندي مارينو بوشيتش، ملف التحكيم لأول مرة منذ توليه قيادة الفريق، منتقداً قرارات حكم مباراة فريقه أمام شباب الأهلي، التي انتهت بخسارة الجزيرة بنتيجة 1-2، ضمن الجولة 21 من دوري المحترفين، أمس، مؤكداً أن إحدى الحالات المؤثرة كان لها دور مباشر في تغيير مجريات اللقاء.

ورغم أن بوشيتش تجنّب الحديث عن التحكيم في المباريات السابقة، إلا أنه عقب انتهاء مباراة شباب الأهلي، شدد على أن ما حدث في هذه المواجهة تحديداً كان واضحاً ولا يمكن تجاهله، خاصة مع وجود حالة اعتبرها «فرصة محققة» للتسجيل كان يجب أن يعقبها قرار بطرد مدافع شباب الأهلي، ما كان سيمنح فريقه أفضلية عددية في توقيت حاسم من المباراة.

وقال بوشيتش، لـ «الإمارات اليوم»: «لا أتحدث عادةً عن التحكيم، وهذه ربما المرة الأولى منذ توليت تدريب الجزيرة، لكن ما حدث في هذه المباراة كان واضحاً، كانت هناك عرقلة صريحة قرب المرمى، وكان من المفترض أن يتعرض مدافع شباب الأهلي بوغدان للطرد، لكن الحكم اكتفى ببطاقة صفراء، وهو قرار غريب في موقف واضح».

وأضاف: «نحن نعرف القوانين جيداً، وعندما تكون هناك عرقلة تمنع فرصة تسجيل محققة وعلى مقربة من المرمى، فإن القرار الطبيعي هو البطاقة الحمراء، لو لعبنا بأفضلية عددية في هذا التوقيت، كان من الممكن أن تتغير مجريات المباراة بشكل كبير».

وتابع المدرب الهولندي: «رغم ذلك، لا يمكن إنكار أننا قدمنا مباراة قوية أمام فريق يُعد من الأفضل في الدوري، كانت هناك فترات لصالحنا وأخرى لصالح المنافس، خاصة في الشوط الثاني الذي شهد فرصاً أكثر لشباب الأهلي».

وأوضح: «بقينا في أجواء المباراة حتى النهاية، وهذا أمر مهم للغاية، عندما تكون قريباً من النتيجة، تظل لديك فرصة للعودة، وقد حصلنا على هذه الفرصة بالفعل، لكننا لم نستثمرها بالشكل المطلوب».

وأكد بوشيتش أن فريقه أظهر شخصية قوية، قائلاً: «أكثر ما أعجبني في المباراة هو أن اللاعبين لم يستسلموا، واستمروا في القتال حتى اللحظة الأخيرة. هذه الروح تعكس شخصية الفريق ورغبته الحقيقية في المنافسة».