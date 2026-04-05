باولو سوزا: شباب الأهلي يملك هوية واضحة وأسلوب لعب مميز

أكّد مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، أن فريقه أظهر شخصية قوية خلال الفوز على الجزيرة أمس في الجولة الـ21 من دوري المحترفين، مشيراً إلى أن العودة في النتيجة تعكس روحاً تنافسية عالية.

وقال إن الفريق، رغم التحديات والغيابات، واصل تقديم أداء هجومي مميز، مؤكداً أن العمل الجماعي والالتزام اليومي كانا مفتاح التفوق والاستمرار في المنافسة.

وقال سوزا، لـ «الإمارات اليوم»: «المباريات الكبيرة تُحسم بالتفاصيل وبالشخصية، وهذا ما تحدثت عنه سابقاً، هذا الفريق يملك الكثير من الشخصية، لأننا نعمل يومياً على تطوير أنفسنا، سواء كأفراد أو كمجموعة، نحن نطالب اللاعبين بالكثير، لأننا نريد أن نكون دائماً في مستوى المنافسة وأن نحقق الانتصارات».

وأضاف: «صحيح أننا فقدنا التقدم في بعض فترات المباراة، لكن الأهم أننا عدنا ونجحنا في الفوز، وهذا يعكس عقلية الفريق. اللاعبون أظهروا رغبة كبيرة في القتال حتى النهاية، وهذه سمة الفرق الكبيرة. نحن نؤمن بما نقوم به، ونثق في قدراتنا، وهذا ما يصنع الفارق في مثل هذه المواجهات».

وتابع: «شباب الأهلي كان الفريق الأقرب لتحقيق نتيجة أكبر، بعدما صنع العديد من الفرص التي كانت كفيلة بخروجه بانتصار أكبر قد يصل إلى ثلاثة أو أربعة أهداف، خاصة في ظل التفوق الواضح خلال فترات طويلة من اللقاء، ليؤكد الفريق قدرته على التعامل مع المباريات الكبيرة، خصوصاً في الأدوار الحاسمة التي تتطلب شخصية قوية وتركيزاً عالياً».

وقال سوزا: «هذا الموسم لم يكن سهلاً على الإطلاق، فقد عانينا من غيابات كثيرة وإصابات مؤثرة منذ الدور الأول، ولم تكن لمباراة أو اثنتين، بل استمرت لفترات طويلة. كذلك لم نملك دائماً خيارات التدوير الكاملة في بعض المراكز، لكن الفريق تعامل مع هذه الظروف كعائلة واحدة، واستطاع تجاوز الكثير من التحديات».

وأشار إلى أن: «اللاعبون يحبون التدريبات ويستمتعون بها يومياً، وهذا يمنحنا الدافع للاستمرار في العمل والتطوير، سواء على المستوى الفني أو التكتيكي أو الذهني. لدينا أيضاً مجموعة من اللاعبين الشباب الذين نعمل على تطويرهم، ونفخر بأننا نساهم في إعدادهم لتمثيل منتخبات بلادهم في المستقبل».

وأوضح سوزا: «رغم كل هذه الظروف، نحن الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف في الدوري، حتى في ظل غياب عناصر هجومية مهمة مثل سردار وانتقال مؤنس دبور. ربما لا نملك لاعباً واحداً يصنع الفارق بمفرده مثل بعض الفرق، لكننا نملك منظومة متكاملة قادرة على التسجيل وصناعة الفرص باستمرار».

واختتم قائلاً: «شباب الأهلي يملك هوية واضحة وشخصية كبيرة داخل الملعب، وطريقة لعب مميزة، وهذا ما يجعلنا دائماً منافسين. نحن سعداء بهذه الروح، وسنواصل العمل بنفس النهج لتحقيق أهدافنا».

وسجل هدفي شباب الأهلي كل من سيزار سانتوس ورينان فيكتور، فيما سجل هدف الجزيرة الوحيد اللاعب نبيل فقير، ليرفع رفع شباب الأهلي رصيده إلى 52 نقطة، فيما تجمد رصيد الجزيرة عند 37 نقطة.