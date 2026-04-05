«ربكة البداية والنهاية» تحرم الوحدة «النصر»

كلّفت أخطاء البدايات والنهايات فريق الوحدة فقدان فوز ثمين، بعدما اكتفى بالتعادل 2-2 أمام مضيفه النصر، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الـ21 من دوري المحترفين، أمام نحو 1500 متفرج. ودخل «العنابي» المباراة بحالة من الارتباك، تجلت باستقباله هدفاً مبكراً بعد 127 ثانية فقط، حمل توقيع زايد الزعابي، ليُسجَّل كأسرع هدف في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري. ورغم صدمة البداية، نجح الوحدة سريعاً في التعادل عبر عمر خريبين «18»، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويصنع هدف التقدم لكريستيان بنتيكي «54»، واضعاً فريقه في موقع مريح لحسم اللقاء.

وتراجع أداء «أصحاب السعادة» بشكل ملحوظ في الدقائق الأخيرة، بالتزامن مع نقص عددي، بعد طرد فافور أوجبو، ليستغل أصحاب الأرض حالة الارتباك، ويخطفوا هدف التعادل عبر شيكنا دومبيا، في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع (90+8).

وبهذه النتيجة، رفع الوحدة رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع، فيما بلغ النصر 28 نقطة في المركز السادس.