قمة بلا أهداف بين «يونايتد» ودبا الحصن في دوري «الأولى»

انتهت قمة الجولة الـ22 من دوري الدرجة الأولى، مساء أمس، بين فريقي يونايتد ودبا الحصن بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة دبي الرياضية، وأدارها الحكم الدولي يحيى الملا.

وبهذه النتيجة، عزز فريق يونايتد صدارته لجدول الترتيب برصيد 44 نقطة، فيما صعد دبا الحصن مؤقتاً إلى المركز الثاني برصيد 37 نقطة، بانتظار استكمال بقية مباريات الجولة.

وشهدت المباراة مستوى فنياً مرتفعاً، حيث تبادل الفريقان الهجمات الخطرة، مع تألق لافت لحارسي المرمى. فقد تصدى حارس يونايتد، الباكستاني عنايات نور، لفرص محققة عدة، فيما برز حارس دبا الحصن عبدالله القميش كأحد نجوم اللقاء، بعد سلسلة من التصديات الحاسمة التي حافظت على نظافة شباكه.

وفي مباراة أخرى أقيمت في التوقيت نفسه، فرّط فريق مصفوت في فوز كان في متناوله، بعدما تعادل مع ضيفه الفجيرة بنتيجة 2-2 على ملعب نادي مصفوت.

وتقدم مصفوت مبكراً بتسجيل هدفين عبر الغامبي مالانج فايي في الدقيقتين 9 و22، قبل أن يعود الفجيرة في الشوط الثاني ويسجل هدفي التعادل عن طريق السنغالي محمد ديوب في الدقيقة 64، ومحمد دعيسى في الدقيقة 81.

وبهذه النتيجة، رفع الفجيرة رصيده إلى 34 نقطة في المركز السابع، فيما بلغ رصيد مصفوت 18 نقطة في المركز الـ12.

وتُستكمل منافسات الجولة مساء اليوم بإقامة خمس مباريات، حيث يلتقي العروبة مع مجد، و«غلف يونايتد» مع حتا، والعربي مع الجزيرة الحمراء، والحمرية مع الذيد، فيما تختتم الجولة بمواجهة الاتفاق مع «سيتي».