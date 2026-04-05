بلانيتش: مواجهة شباب الأهلي والعين ستكون مباراة الموسم

أكد مدافع شباب الأهلي، الصربي بوغدان بلانيتش، أن فوز فريقه على الجزيرة، أمس، في الجولة الـ21 من دوري المحترفين، منح «فرسان دبي» دفعة قوية في سباق المنافسة على لقب الدوري، مشيراً إلى أن المواجهة المقبلة أمام العين تمثل «مباراة الموسم».

وقال بلانيتش في تصريحات صحافية عقب اللقاء: «مواجهة العين ستكون مباراة الموسم، وعلينا أن نستعد لها جيداً من خلال استعادة لياقتنا البدنية، والعمل على تطوير أدائنا. يجب أن نواصل العمل بالنسق نفسه، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق».

وكان شباب الأهلي قد حقق فوزاً صعباً على الجزيرة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على استاد راشد، بحضور نحو 2000 متفرج، ليعتلي صدارة الترتيب مؤقتاً.

وشهدت المباراة أجواءً مشحونة تحكيمياً، حيث أشهر الحكم الفنزويلي، خيسوس فالينزويلا، 10 بطاقات صفراء، بواقع خمس لكل فريق، إلى جانب بطاقة حمراء للاعب شباب الأهلي سعيد عزت الله، الذي سيغيب عن المواجهة المرتقبة أمام العين.

وعن الفارق بين مواجهة الدوري ولقاء نصف نهائي كأس رئيس الدولة الذي خسره فريقه أمام نفس المنافس الجزيرة، أوضح بلانيتش: «في هذه المباراة قدمنا أداءً أفضل، وسيطرنا على مجريات اللعب، بعكس مباراة الكأس. صنعنا فرصاً أكثر، وتمكنّا من حصد النقاط كاملة».

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 52 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتاً، فيما تجمد رصيد الجزيرة عند 37 نقطة في المركز الثالث.

من جانبه، قال لاعب الجزيرة ماركوس ميلوني إن فريقه كان يدرك صعوبة المواجهة، مضيفاً: «كنا نعرف أن اللعب أمام شباب الأهلي على ملعبه لن يكون سهلاً، وكلا الفريقين قدم أداءً جيداً».

وأشار ميلوني إلى وجود بعض القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، معتبراً أن الحكم أخطأ في عدم إشهار بطاقة حمراء لأحد لاعبي شباب الأهلي، مؤكداً في الوقت ذاته أن فريقه مطالب بالتركيز على الاستحقاقات المقبلة.