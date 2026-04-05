الدراما تتكرر.. كلباء يسقط في فخ التعادل أمام البطائح

دفع كلباء ثمن عجزه عن التحكم في نسق المباراة بعد التقدم بالنتيجة مرتين، وسقط أمس مجدداً في فخ التعادل 2-2 رغم تقدمه أمام مضيفه البطائح، ضمن الجولة الـ21 من دوري المحترفين، بحضور نحو 2000 متفرج.

وبدأ كلباء اللقاء بفاعلية هجومية واضحة، مستفيداً من التحولات السريعة، ليترجم أفضليته بهدف مبكر عبر سامان قدوس في الدقيقة 16، قبل أن يعادل البطائح النتيجة عن طريق ألفارو أوليفيرا «34». ورغم استعادة «النمور» التقدم مجدداً بهدف ثانٍ لقدوس «55»، فإن الفريق فشل في إدارة مرحلة ما بعد التقدم، حيث لم ينجح في تهدئة اللعب أو تقليص المساحات، ليمنح البطائح فرصة العودة، وهو ما تحقق عبر مروان فهد «61».

وبهذه النتيجة، رفع البطائح رصيده إلى 18 نقطة، مقابل 22 نقطة لكلباء.

ويعيد هذا السيناريو إلى الأذهان ما حدث أمام الشارقة في الجولة الماضية، حين فرّط كلباء في تقدمه، ليخرج بالتعادل 2-2.