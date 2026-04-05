منتخب العراق يجوب شوارع بغداد بحافلة مكشوفة احتفالاً بالتأهل للمونديال

حظي ​لاعبو منتخب العراق باستقبال جماهيري وشعبي حافل، أمس، عقب تأهله لكأس ​العالم لكرة القدم لأول مرة منذ 40 عاماً، عقب الفوز على بوليفيا 2-1 في نهائي الملحق العالمي، الأربعاء الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل بعثة المنتخب فور وصولها ⁠للبلاد الليلة قبل الماضية، وقد وجّه على الفور بإقامة استقبال شعبي للبعثة عبر حافلة مكشوفة انطلقت من ساحة الحرية، أمس، وذلك للسماح للجماهير بالاحتفال والفرحة بالتأهل إلى نهائيات ‌كأس العالم 2026.

وانتزع العراق المقعد الأخير المؤهل لكأس العالم، عندما سجل له علي الحمادي والقائد أيمن حسين خلال الفوز ‌على بوليفيا في مونتيري بالمكسيك فجر الأربعاء الماضي.

وتأهل المنتخب العراقي مباشرة إلى نهائي الملحق العالمي، في حين كان على بوليفيا أن تتجاوز ‌سورينام أولاً في مونتيري، الأسبوع قبل الماضي.

ونشرت صفحة المنتخب العراقي على موقع «فيس بوك» ​العديد من الصور واللقطات المصورة للاعبي ​المنتخب يرقصون ويغنون على متن ⁠الحافلة المكشوفة، في حين ردت الجماهير بالهتاف «بالروح بالدم نفديك يا عراق».

وكان على متن الحافلة أيضاً رئيس الاتحاد العراقي رئيس ​بعثة المنتخب ⁠الأول في ⁠المكسيك عدنان درجال.

ونجح العراق في تجاوز مسار طويل ⁠متعدد المراحل امتد على مدار 21 مباراة، من بينها انتصار مثير بمجموع المباراتين 3-2 على الإمارات في البصرة، ليقتنص مقعد الملحق العالمي عن قارة آسيا.

وأصبح العراق المنتخب الـ48 المتأهل للبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا ‌والمكسيك، حيث سيلعب ضمن المجموعة التاسعة التي تضم فرنسا والسنغال والنرويج في المنافسات ​المقرر إقامتها بين 11 يونيو و19 يوليو المقبلين.

وكانت مشاركة العراق السابقة والوحيدة في كأس العالم عام 1986 في المكسيك، عندما خسر مبارياته الثلاث في دور ​المجموعات.