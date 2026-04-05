الشارقة تستضيف بطولة الدولة «ضد الساعة» للدراجات

ينظم اتحاد الإمارات للدراجات، اليوم، بطولة الدولة ضد الساعة، في منطقة الفاية بالشارقة، بمشاركة نخبة من الدراجين في مختلف الفئات، وتقام ضمن منافسات بطولة الإمارات لسباقات الطريق 2026.

وتشهد البطولة مشاركة فئات الرجال (النخبة)، وتحت 23 سنة، إلى جانب فئة أصحاب الهمم (C وH)، ما يعكس حرص الاتحاد على دعم مختلف الفئات، وتوسيع قاعدة المشاركة في المنافسات المحلية.

وتبلغ مسافة السباق الرئيسة 30 كيلومتراً لفئة الرجال، فيما تم تحديد مسافات مختلفة لبقية الفئات، بواقع 18 كيلومتراً لفئة أصحاب الهمم، و12 كيلومتراً للفئات الأخرى، بما يتناسب مع طبيعة كل سباق.