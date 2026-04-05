تنظيم استثنائي ومشاركة دولية.. دبي تعزز سمعة بطولة الجواد العربي

شهدت النسخة الـ23 من بطولة دبي للجواد العربي، المقامة حالياً في مركز دبي التجاري، حضوراً دولياً لافتاً، ومشاركة واسعة من نخبة الملاك والمربين والمهتمين بالخيول العربية من 12 دولة، في تأكيد جديد على المكانة العالمية التي تحتلها البطولة كواحدة من أبرز الفعاليات المتخصصة في هذا المجال.

وأشاد المشاركون في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» بالمستوى التنظيمي المتميز الذي قدمته دبي، والتسهيلات الكبيرة التي وفرتها الجهات المنظمة، التي أسهمت في خلق بيئة مثالية لإنجاح الحدث، سواء من حيث الاستقبال أو الخدمات اللوجستية أو البنية التحتية المتطورة.

وأعرب مدير إدارة الجمال والإنتاج في إسطبلات الشقب، القطري خالد الجهني، عن سعادته بالمشاركة في النسخة الحالية من بطولة دبي للجواد العربي، وما لمسه من حفاوة الاستقبال وجودة التنظيم، ما يعكس نهجاً مستداماً من التطور الذي تشهده البطولة عاماً بعد عام.

واعتبر الملاك أن البطولة تمثل منصة عالمية رفيعة المستوى، تجمع عشاق الخيول العربية من مختلف أنحاء العالم، وتتيح فرصاً مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات بين الملاك والمربين.

وشدد البحريني الياس فرج، أحد الحكام المشاركين في البطولة، على أن بطولة دبي تتمتع بسمعة راسخة على مستوى العالم، مشيراً إلى أنه يحرص على حضورها منذ سنوات، لما لها من مكانة وهيبة مميزة في هذا المجال.

وأوضح أن «عملية التحكيم في بطولات جمال الخيول العربية تعتمد على خمسة معايير رئيسة، تشمل الهوية، والرأس والعنق، والجسم، والقوائم، والحركة»، مشيراً إلى أن «كل معيار يُقيَّم بدرجات تصل إلى 20، مع إمكانية منح أنصاف الدرجات، وهو ما يمنح دقة أكبر في التقييم».

ومنذ انطلاقة المنافسات، برز مستوى فني عالٍ، عكس جودة الخيول المشاركة، بعدما شهدت الأشواط التمهيدية تنافساً محتدماً حُسم في العديد منها بفوارق ضئيلة جداً من النقاط.

وقال مدير البطولة، قصي عبيد الله، إن نسخة هذا العام شهدت مشاركة واسعة من أفضل الخيول على مستوى العالم، ومن بينهم ثلاثة من المشاركين سبق وأن حصلوا على لقب بطولة العالم أكثر من مرة.

وأضاف: «إقامة البطولة في ظل الظروف العالمية الحالية تمثل إنجازاً بحد ذاته، رغم التحديات التي شهدها العالم من تأجيل للمعارض والبطولات، لكن دبي نجحت في تنظيم هذا الحدث، بفضل ما تنعم به الدولة من أمن وأمان، والدعم الكبير من الجهات المعنية».

وحضر القنصل العام لليابان في دبي جون إيمانيشي، منافسات اليوم الأول، وأكد حرصه على حضور منافسات البطولة من أجل التعرف أكثر إلى الثقافة العربية المتمثلة في هذا النوع من البطولات، والتي يعتز بها العرب بشكل كبير.

وأضاف: «أنا منبهر بشدة من هذا التجمع الكبير الذي ترعاه دبي بشكل سنوي، ما يعُزز من قيمتها كمدينة عالمية تحظى بالأحداث والفعاليات التي يهتم بها العالم في جميع المجالات».