مساعي العين للاقتراب خطوة من اللقب في اختبار «عجمان»

يبحث فريق العين الاقتراب خطوة جديدة نحو التتويج بلقب دوري المحترفين لكرة القدم، عندما يستضيف عجمان على استاد هزاع بن زايد عند الساعة 20:30 من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ21، التي تشهد أيضاً ثلاث مواجهات أخرى تجمع الشارقة مع الوصل، وخورفكان مع بني ياس، ودبا مع الظفرة.

ويدخل «الزعيم» المواجهة متربعاً على الصدارة برصيد 50 نقطة، مدركاً أن الفوز سيقربه أكثر من حسم اللقب، قبل المواجهة المرتقبة أمام مطارده المباشر شباب الأهلي في الجولة المقبلة. ومع ذلك، يدرك الفريق أن المهمة لن تكون سهلة أمام هجوم عجمان المتنوع، القادر على استغلال أنصاف الفرص.

ويواصل العين كتابة فصول استثنائية هذا الموسم، بعدما سجل ثاني أطول سلسلة دون خسارة في تاريخ الدوري (27 مباراة - 19 فوزاً و8 تعادلات)، ليصبح على بُعد مباراة واحدة فقط من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم الجزيرة بين عامي 2010 و2011 بـ28 مباراة (20 فوزاً و8 تعادلات).

في المقابل، يخوض عجمان اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 24 نقطة، ويبدو وضعه مريحاً نسبياً في جدول الترتيب، إلا أنه سيحتاج إلى أقصى درجات التركيز والفعالية الهجومية إذا ما أراد الخروج بنتيجة مفاجئة.

الشارقة – الوصل

يسعى الشارقة إلى استعادة توازنه وتحقيق أول انتصار له بعد أربع مباريات، عندما يستضيف عند الساعة 20:30 مساءً على استاد الشارقة فريق الوصل، الذي يتمسك بدوره بحظوظه في المنافسة على أحد المراكز المؤهلة للمشاركات الخارجية.

ويحتل «الملك» المركز الثامن برصيد 21 نقطة، وهو مركز لا يعكس طموحات الفريق وتاريخه، ما وضع لاعبيه تحت ضغط كبير في ظل تراجع النتائج وفقدان الاستقرار الفني.

على الجانب الآخر، يدخل الوصل اللقاء في المركز الخامس برصيد 33 نقطة، ويفتقد خدمات لاعبه غابرييل دوس سانتوس بسبب الإيقاف، لكنه يعوّل على سجله الإيجابي في ملعب الشارقة، حيث حقق سبعة انتصارات مقابل ستة لمضيفه وتعادلين، في حين فاز «الإمبراطور» في 14 من أصل 31 مواجهة تاريخية بين الفريقين، مقابل 10 انتصارات للشارقة وسبعة تعادلات.

دبا - الظفرة

يحتضن استاد دبا عند الساعة 17:50 مساءً مواجهة مباشرة في قاع الترتيب بين دبا وضيفه الظفرة، في لقاء يجمع بين أكثر فريقين تعرضاً للخسارة هذا الموسم (12 خسارة لكل منهما)، ما يضاعف من أهمية النقاط الثلاث في صراع البقاء.

ويدخل دبا المواجهة وهو في المركز الأخير برصيد 14 نقطة، ولم يعد أمامه سوى خيار الانتصار لإنعاش آماله في الهرب من الهبوط، في ظل تقلص فرص التعويض مع اقتراب نهاية الموسم.

في المقابل، يحتل الظفرة المركز الـ12 برصيد 18 نقطة، ويعد الأقل حصداً للنقاط خلال عام 2026 برصيد ست نقاط، كما يخوض اللقاء في ظل غياب الثنائي روستاند دجوه وفينيكيوس سيرافيم بسبب الإيقاف، ما يزيد من صعوبة مهمته.

خورفكان - بني ياس

يستضيف خورفكان عند الساعة 17:50 مساءً فريق بني ياس على استاد صقر بن محمد القاسمي، في مواجهة يسعى خلالها الطرفان إلى تحسين مردودهما الهجومي، في ظل معاناتهما ضعف الفعالية أمام المرمى.

ويعد الفريقان الأقل تسديداً في الدوري، حيث سجل خورفكان 138 تسديدة مقابل 144 لبني ياس، وهو ما انعكس سلباً على حصيلتهما التهديفية.

ويدخل خورفكان اللقاء في المركز الـ11 برصيد 20 نقطة، باحثاً عن فوزه الأول منذ مطلع فبراير الماضي، بعدما تراجع مستواه بتلقيه ثلاث هزائم وتعادلين في آخر خمس مباريات.

في المقابل، يأمل بني ياس، صاحب المركز التاسع برصيد 21 نقطة، في مواصلة صحوته الأخيرة، بعدما حقق فوزين وتعادلاً في آخر ثلاث جولات، ما أسهم في تحسين موقعه وإبعاده نسبياً عن دائرة الخطر.