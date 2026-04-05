1670 سباحاً من 100 جنسية يشاركون في بطولة دبي الدولية للألعاب المائية

انطلقت، أول من أمس، منافسات بطولة دبي الدولية للألعاب المائية 2026، في مجمع حمدان الرياضي، رسمياً بمشاركة قياسية بلغت 1670 سباحاً وسباحة، يمثلون أكثر من 100 جنسية، إلى جانب أكثر من 80 نادياً وأكاديمية من داخل الدولة وخارجها، وسط حضور جماهيري متوقع يتجاوز 4000 مشجع، في واحدة من أكبر البطولات المائية على مستوى المنطقة، وذلك في مجمع حمدان الرياضي بدبي.

وتُقام البطولة خلال الفترة من الثاني إلى الخامس من أبريل، بتنظيم اتحاد الإمارات للرياضات المائية، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ومجمع حمدان الرياضي، وتُعد من البطولات المعتمدة من الاتحاد الدولي للألعاب المائية، ضمن المسابقات المصنفة لاختيار السباحين للمشاركة في أولمبياد داكار للشباب 2026.

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات المائية، عبدالواحد الجسمي، أن استضافة البطولة تعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات في تنظيم واستضافة كبرى البطولات الدولية، مشيراً إلى أن الحدث يمثل منصة مهمة لدعم المواهب وصقل قدرات الأجيال الصاعدة.

وقال الجسمي: «نعتز باستضافة بطولة تجمع أكثر من 1600 سباح من مختلف أنحاء العالم، في حدث يجسد روح التنافس الشريف، ويعزز من فرص اكتشاف المواهب، ويمنح الأبطال منصة للانطلاق نحو المستقبل».

وأضاف أن اللجنة المنظمة حرصت، بالتعاون مع الشركاء، على توفير أعلى معايير التنظيم والتجهيزات الفنية، بما يضمن تجربة رياضية متكاملة تليق بالمشاركين وتواكب تطلعاتهم.

وتشهد البطولة منافسات قوية في مختلف السباقات، في ظل مشاركة نخبة من السباحين الواعدين، ما يعزز من القيمة الفنية للبطولة، ويؤكد مكانتها كإحدى أبرز المحطات الدولية على أجندة الرياضات المائية.