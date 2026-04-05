مباريات اليـوم

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

الدوري الإسباني

خيتافي - أتلتيك بيلباو 16:00

فالنسيا - سيلتا فيغو 18:15

ريال أوفييدو - إشبيلية 20:30

ديبورتيفو ألافيس - أوساسونا 23:00

الدوري الإيطالي

كريمونيزي - بولونيا 17:00

بيسا - تورينو 20:00

إنتر - روما 22:45

الدوري الفرنسي

أنجييه - ليون 17:00

موناكو - مارسيليا 22:45

الدوري المصري

البنك الأهلي - الحدود 19:00

الإسماعيلي - الجيش 22:00

المصري - الزمالك 22:00

الدوري المغربي

نهضة بركان - المغرب الفاسي 21:00

الكوكب المراكشي - الجيش الملكي 23:00

تويتر