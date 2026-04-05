أيمن رشوق: منح كأس إفريقيا للمغرب يعكس عدالة «الكاف»

أكد لاعب نادي حتا المغربي أيمن رشوق (25 عاماً) أن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإعادة لقب كأس إفريقيا إلى منتخب المغرب كان صائباً، مشيراً إلى أنه أعاد الحق إلى أصحابه، وأن أسرة الكرة المغربية بذلت جهوداً كبيرة من أجل تحقيق لقب غاب عن خزينة المنتخب منذ عام 1976.

وقال رشوق لـ«الإمارات اليوم» إن القرار أعاد السعادة إلى جماهير المنتخب المغربي، وأكد مصداقية وعدالة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، لافتاً إلى أن الاستئناف الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استند إلى ملف قوي، أُعدّ بواسطة طاقم يمتلك خبرة كبيرة في المجال القانوني الرياضي، وتم العمل عليه بهدوء وصمت، ما مهد الطريق لنجاحه.

يُذكر أن رشوق سبق له تمثيل منتخب المغرب للناشئين تحت 15 عاماً، كما يُعد من بين نخبة اللاعبين المغاربة المحترفين في الأندية الإماراتية، حيث لعب سابقاً في أندية اتحاد كلباء وخورفكان ودبا، ويواصل حالياً مشواره مع نادي حتا.

وأكد رشوق أن قرار الاتحاد الإفريقي بإنصاف المنتخب المغربي لم يأتِ من فراغ، بل كان نتيجة طبيعية لما شهدته المباراة من جدل كبير وأخطاء كان يجب التعامل معها بحزم ووضوح. وأوضح أن ما حدث داخل أرضية الملعب في المباراة النهائية لكأس إفريقيا 2025 تضمن أخطاء إدارية وتقديرية، ما استدعى اتخاذ قرارات واضحة تحفظ عدالة المنافسة.

وأشار إلى أن الكرة الإفريقية ستستفيد مستقبلاً من أحداث نهائي كأس أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال، مؤكداً أن أفضل وصف للقرار هو: «عاد الحق لأصحابه».

وتطرق رشوق إلى ضربة الجزاء التي أهدرها لاعب ريال مدريد إبراهيم دياز في المباراة النهائية، والتي أثارت الكثير من الجدل وعلامات الاستفهام، مشدداً على أن الجماهير المغربية تدرك طبيعة كرة القدم وظروفها، ولذلك تعاملت مع الموقف بهدوء مع مرور الوقت.

وأضاف أن الحكم أدار المباراة وسط ضغوط كبيرة، لكنه كان مطالباً بإنهائها بشكل رسمي وواضح لتفادي أي جدل أو التباس بشأن النتيجة، خصوصاً بعد انسحاب المنتخب السنغالي.

وشدد على أن أي انسحاب أو عدم استكمال للمباراة يجب أن يقابل بعقوبات واضحة وفق اللوائح، لأن احترام القوانين يمثل أساس العدالة الرياضية ويحافظ على مصداقية البطولات الإفريقية.

وأشار رشوق إلى أن هذا الملف أعاد المصداقية والنزاهة إلى الكرة الإفريقية، مستشهداً بما حدث مع الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، مؤكداً أن تلك الواقعة أسهمت في تغيير الكثير من الأمور، رغم أن الوداد لم يحصل على حقه الكامل حينها، على حد وصفه.

ووجه رشوق رسالة إلى الجماهير المغربية، قائلاً: «تستحقون الشكر على الدعم الكبير الذي تقدمونه للمنتخب المغربي، وكذلك لنا نحن اللاعبين المحترفين في الدوري الإماراتي، وهذا يسعدنا كثيراً، ونتمنى أن تواصلوا دعم وتشجيع أسود الأطلس، وأن يحقق المنتخب كل التوفيق والنجاح في المونديال المقبل».

